Cambio Radical impulsará bloque de 15 proyectos para resaltar legado de Germán Vargas Lleras

Bancada de Cambio Radical presentó 15 proyectos para defender legado de Germán Vargas Lleras. Foto: Cambio Radical

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La bancada de Cambio Radical presentó este miércoles ante el Congreso un bloque de 15 proyectos de ley que tienen como objetivo de honrar el legado de Germán Vargas Lleras, quien hasta hace unos meses fue su principal líder político. La colectividad señaló que las iniciativas pretenden convertir en políticas de Estado muchas de las iniciativas que durante su carrera impulsó el exsenador y exvicepresidente.

La presentación de los proyectos ante el Congreso fue liderada por Enrique Vargas, copresidente del partido, así como Clemencia Vargas, hija del fallecido líder político, quienes resaltaron que estas iniciativas contribuirán a la “reconstrucción de Colombia”.

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En todo caso, el primero de esos proyectos busca honrar la memoria y reconocer el legado de Germán Vargas Lleras que “dejó una huella profunda en la transformación de Colombia. Su nombre está ligado a una forma de hacer política basada en resultados, en la ejecución de obras y en la capacidad de convertir las necesidades de los colombianos en soluciones concretas, especialmente en vivienda, infraestructura, agua potable, saneamiento básico y conectividad”, señaló la bancada.

Pero la medida no se queda solamente en un homenaje. Los impulsores de la medida señalan que se pretende “crear el programa “Mi Casa Ya – Germán Vargas Lleras” como instrumento permanente para facilitar el acceso de los hogares colombianos a vivienda de interés social y prioritario".

En esa misma propuesta se busca establecer una serie de medidas en la política de vivienda, resaltando puntos clave que podrían aportar en la reconstrucción de las zonas más afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Articular vivienda e infraestructura de manera que los nuevos proyectos estén acompañados de agua potable, saneamiento básico, movilidad, servicios públicos y conectividad; Impulsar proyectos estratégicos para las regiones con criterios técnicos y de impacto territorial; y crear el Sistema Nacional de Transformación Territorial “Germán Vargas Lleras” como mecanismo de coordinación entre la nación y las entidades territoriales, son apenas algunos de esos puntos.

De otro lado, también se presenta un proyecto para “fortalecer la seguridad ciudadana y combatir la reincidencia”. Según señalaron, se busca la “atención prioritaria a las capturas en flagrancia y la identificación objetiva de la reincidencia y mayores sanciones”.

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También se expuso una medida para garantizar la seguridad energética en el país; uno más para “para prevenir, atender, investigar y reparar las violencias contra la mujer”; una quinta iniciativa que establece tarifas diferenciales en el transporte público para personas que requieren especial protección.

Los otros proyectos son:

Proyecto de ley para fortalecer las garantías procesales en las averiguaciones preliminares de la SIC

Proyecto de Acto Legislativo sobre prisión perpetua revisable para asesinos de niños, niñas y adolescentes

Proyecto de ley para establecer una educación sin barreras

Proyecto de ley loncheras todo el año

Proyecto de ley para desincentivar el porte ilegal de armas

Proyecto de ley para prevenir la piratería digital de transmisiones deportivas

Proyecto de ley para establecer un salario mínimo diferencial en San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Proyecto de ley para establecer un subsidio al transporte de GLP en San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Proyecto de ley para establecer Obras por Impuestos en San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Proyecto de ley para fortalecer la Cátedra de Paz

Al término de la presentación el codirector del partido, Enrique Vargas, dijo que con estas iniciativas “queremos convertir las políticas de vivienda e infraestructura de Germán Varas Lleras en una política de Estado permanente”. El hermano del exvicepresidente señaló que no se quiere correr el riesgo de perder ese tipo de políticas pues “favorecen a las poblaciones más necesitadas”. “Ponemos a consideración del Congreso y el país esas leyes para convertirlas en políticas de Estado”, dijo.

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