Elección de dirigente gremial genera nuevo choque del uribismo con el Gobierno

El senador Andrés Forero y el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, cuestionaron la decisión de "desnombrar" a Carolina Soto en la CCI. Foto: El Espectador

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Las diferencias entre el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y el Centro Democrático siguen saliendo a la luz a pesar de los acercamientos que se han buscado en las últimas semanas. La principal bancada de gobierno mostró su rechazo a la aparente intervención del Ejecutivo en la elección de Carolina Soto como nueva presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), hecho que desató un nuevo choque entre esos dos sectores.

Y es que la llegada de María Consuelo Araújo a la embajada de Colombia en Estados Unidos dejó en vacancia la presidencia de la CCI, el gremio de los constructores, que surtiendo sus procesos internos se declinó por la elección de Carolina Soto para ese cargo. Pero un mensaje de la designada vocera de la Presidencia Carolina Gómez y una serie de llamados derivaron en que, en menos de 24 horas, ese nombramiento cayera en saco roto.

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El eco de la noticia fue inmediato y desde varios sectores políticos cuestionaron que en el Ejecutivo se hayan “ejercido presiones” para tumbar ese nombramiento y promover a otras figuras para tomar las riendas de la agremiación. Uno de los primeros en cuestionar la decisión fue el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, quien aseguró que “cuando un gremio queda a merced de un gobierno, cualquiera que sea, deja de representar y velar por los intereses de sus afiliados y se convierte en un defensor de los intereses de ese gobierno”.

Vallejo dejó ver su inconformismo con la decisión adoptada por la CCI y en su partido la postura no fue lejana. Figuras como el senador Andrés Forero catalogaron esta decisión como una “pésima noticia el desnombramiento de la brillante y competente como Carolina Soto”. El congresista insistió que “la autonomía e independencia gremial es un activo que el país no puede perder” e incluso advirtió que “se equivoca la CCI y se equivoca el gobierno”.

Y aunque hubo voces menos críticas con los movimientos del Ejecutivo como la del representante Daniel Briceño, quien expresó su “respeto y admiración siempre por Carolina Soto. Una mujer íntegra, preparada y ejemplar”; lo cierto es que este caso desató un nuevo choque entre el gobierno y la principal bancada oficialista.

Las tensiones entre los dos sectores vienen desde la campaña. Aunque el uribismo respaldó la candidatura de De la Espriella en segunda vuelta, la disputa con Paloma Valencia dejó las primeras heridas abiertas. Esa disputa se extendió a los pasillos del Congreso cuando el Centro Democrático, como principal partido de gobierno, pidió ocupar la Presidencia del Senado. En la mesa pusieron las 17 curules que ostentan en esa corporación, siendo el segundo partido con mayor número de asientos, solo por detrás del Pacto Histórico con 26.

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Allí la ficha uribista era Honorio Henríquez, quien se enfrentó a Alfredo Deluque (La U), quien era el ungido por el presidente De la Espriella. No obstante, los movimientos uribistas y una alianza inesperada con el peronismo le dieron esa dignidad al senador uribista, quien, sin embargo, ha buscado tender puentes y rebajar las tensiones con el Ejecutivo.

Los roces también se vieron en la elección de contralor. Y aunque para ese caso fueron mínimos y finalmente hubo un camino conjunto de todas las bancadas, también se presentó un “tire y afloje” por los puestos en el CNE. Esas peleas entre uribismo y el bloque de gobierno, además, han comprometido al expresidente Álvaro Uribe y a Carlos Suárez, uno de los principales estrategas de De la Espriella, donde las acusaciones han sido mutuas, muchas de ellas vinculadas a procesos judiciales y el pasado de Suárez como litigante.

Es más, en medio de las confrontaciones Uribe ha llegado a ver algunos movimientos del nuevo presidente como una “amenaza”. Previo a la posesión, cuando el CNE otorgó la personería jurídica a Defensores de la Patria, Uribe dijo que “si el Tigre por su entorno ruge para acabar al Centro Democrático, nos toca volvernos unas abejas laboriosas y defendernos como se defienden las abejas cuando las atacan”. Y aunque la bandera blanca se elevó y el uribismo ha buscado defender la apuesta del nuevo gobierno, hay heridas que ni el tiempo ha sido capaz de cerrar.

Finalmente, en medio de esta confrontación en el bloque de gobierno, Carolina Soto anunció que finalmente declinaría ese nombramiento. Soto aseguró que “la Cámara representa un sector fundamental de la economía que necesita trabajar de forma coordinada con el Estado, esto es, con el gobierno nacional, las entidades territoriales y las empresas públicas. Los retos del sector y del país son muchos y requieren unión y grandeza”. Además, en su comunicado resaltó la “importancia de la independencia de las decisiones del sector privado y del respeto del gobierno a las mismas!”.

Ahora la CCI tendrá que buscar una nueva figura que asuma la Presidencia de ese gremio, mismo que ha sido señalado como “clave” por el presidente De la Espriella en el escenario para la reconstrucción de las zonas más afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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