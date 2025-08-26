Cambio Radical solicitó ante la CIDH medidas cautelares para proteger a su bancada

Germán Vargas Lleras, líder de Cambio Radical, y Germán Córdoba, director del partido. Foto: Óscar Pérez

El partido Cambio Radical informó este martes que solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares de urgencia en favor de todos los congresistas que hacen parte de esa colectividad, esto debido a los riesgos de seguridad que enfrentan. La noticia se conoce semanas después del atentado que sufrió el representante a la Cámara de ese partido, Julio César Triana, cuando se transportaba por zona rural del Huila y su vehículo recibió ocho impactos de arma de fuego.

De acuerdo con las directivas del partido, en el país existe un “ambiente hostil que pone en riesgo la vida, integridad y ejercicio político de sus parlamentarios”. En la solicitud, firmada por el director de la colectividad, Germán Córdoba, también se habla de un alto riesgo para el sistema democrático colombiano y de crecientes patrones de amenazas, estigmatización y agresiones contra los líderes que hacen oposición al gobierno de Gustavo Petro.

Córdoba detalló que la bancada de Cambio Radical está conformada por 29 congresistas, 18 representantes a la Cámara y 11 senadores, de los cuales muchos han sido víctimas de amenazas de organizaciones criminales. “Todas las amenazas que se han recibido, han sido denunciadas ante la Fiscalía, informadas oportunamente a la Unidad Nacional de Protección e incluso a organizaciones internacionales, pero no se han adoptado medidas contundentes para contrarrestar estos riesgos de seguridad”, dijo el director.

En la carta reiteró que casos como los del representante Julio César Triana son de “máximo peligro” y agregó que hay líderes y dirigentes en las regiones, como gobernadores, diputados, alcaldes y concejales que también están sufriendo intimidaciones que les impiden desarrollar plenamente su ejercicio político. La alerta se produce en medio de un año preelectoral, por lo que existe incertidumbre de si en algunas zonas del país se podrá hacer campaña con garantías.

Cambio Radical también cuestionó puntualmente la reacción del gobierno Petro frente a las denuncias, pues, según explicó su director, la actual administración ha demostrado “negligencia, inoperancia e indiferencia ante estas situaciones que enfrentan los congresistas“. Así las cosas, el partido le solicitó a la CIDH garantías para el ejercicio de la oposición y ordenarle al Estado el refuerzo inmediato de los esquemas de seguridad, incluyendo a los familiares de los senadores y representantes.

Finalmente, la colectividad, liderada por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, informó que ha solicitado una reunión formal en Washington entre los integrantes de la bancada y los comisionados de la CIDH, para reiterar personalmente esta denuncia, presentar un diagnóstico de la situación de los parlamentarios y, así mismo, lanzar varias propuestas ante lo que consideran es una crítica situación para el ejercicio de la política ad portas de las elecciones de 2026.

