Estos son los detalles de ponencia contra la campaña Petro: ¿quiénes serían sancionados?

Tras más de dos años y medio de investigación, todo parece estar listo para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) defina si la campaña del presidente Gustavo Petro en 2022 es responsable por la violación de topes electorales en más de $3.500 millones. Los magistrados encargados del caso, Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, ya presentaron ante la sala plena la ponencia final sobre la investigación y así se someta a votación la posible sanción a la campaña y a los partidos que participaron en esta.

Como lo contó en su momento este diario, el documento confirma que para los magistrados del CNE hubo una violación de topes electorales que superaría los $3.500 millones de pesos si se suman los gastos de la primera y segunda vuelta presidencial. Cabe anotar que el propio presidente Gustavo Petro y sus alfiles que participaron en la campaña han negado los hechos y han buscado que el tribunal electoral no tenga facultades para tocar directamente al hoy jefe de Estado.

Según se ha conocido, la ponencia de Prada y Ortiz contempla varias sanciones económicas contra los protagonistas de la campaña. El primer nombre que salta a la vista es el de Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, pero en 2022 gerente de la campaña. Esta última condición lo hace el principal responsable de las posibles irregularidades en el proceso, por lo que sería él quien pagaría la multa más alta, esto sin contar que una posible aprobación de la sanción podría impactar en su futuro en la principal empresa de Colombia.

El proyecto de resolución también plantea la sanción a otros directivos de la campaña y a partidos como Colombia Humana y la Unión Patriótica, que conforman la coalición del Pacto Histórico que llevó a Petro y a Francia Márquez al poder en 2022. Se estima que la ponencia tiene más de 550 páginas, por lo cual la Sala Plena del CNE podría tardar varios días en la discusión final. En este punto entran en juego el balance de poderes políticos en el ente y las movidas del Gobierno.

El proyecto de resolución, conocido en su totalidad por El Espectador, señala puntualmente que Roa, junto a Lucy Aydee Mogollón (tesorera) y Mary Lucy Soto (auditora), deben pagar cerca de $596 millones por la posible violación de topes en ingresos y gastos de la campaña ganadora en 2022.

Sobre Colombia Humana y la Unión Patriótica, el documento dice que ambas colectividades deben responder de manera individual con una multa de $583 millones por “tolerar” la mencionada violación de topes electorales. Según la ponencia, dicha multa debe ser descontada del monto de financiación estatal en el siguiente desembolso que autorice el CNE a los partidos.

El documento dedica un apartado especial al presidente Gustavo Petro. Según se lee, los magistrados del CNE investigadores se mantienen en que ya se le formularon cargos al mandatario, pero que este proceso se frenó por orden de la Corte Constitucional, pero que hasta el momento no han sido notificados y que en su momento emitirán el acto administrativo que corresponda.

Estas serían las sanciones contra la campaña Petro 2022

Noticia en desarrollo...

