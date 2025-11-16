Uribe y Vargas Lleras hacen llamado a la unidad: “A este paso, no habrá coalición posible”

Expresidente Álvaro Uribe y exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Foto: Archivo

Llamados de la unidad han surgido en la derecha y la centroderecha en medio de los ruidos internos que han golpeado a varios sectores en los últimos días. Tras la propuesta del abogado Abelardo de la Espriella a hacer una encuesta en diciembre que reúna a todos los precandidatos de esa orilla en lugar de una consulta en marzo, ahora los jefes políticos del Centro Democrático y Cambio Radical sentaron posición para cerrar filas.

Desde Medellín, el expresidente Álvaro Uribe se pronunció sobre los diálogos entre los precandidatos de su partido —Miguel Uribe Londoño y las senadoras Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín— para llegar a un consenso sobre el mecanismo de elección entre ellos. Ante todo, fue claro en que se debería evitar una “discusión pública”.

“Lo importante es que haya ya un mecanismo y que se empiece a implementar, que no sea una decisión para aplicar después”, dijo. Y agregó que los precandidatos “tendrán la responsabilidad no solo de llevar su candidatura, sino de ayudar al partido en el Congreso, de ser covoceros del partido para el tema de definición de coaliciones. El partido ha mostrado toda la apertura [y] toda la vocación de dialogar con todos aquellos que quieran construir un gobierno de base democrática”.

El director de la colectividad, Gabriel Vallejo, explicó que este sábado envió a todos los aspirantes a la Presidencia una propuesta de “mecanismo mixto de selección”. Esta incluía tres posibilidades: una encuesta nacional, un estudio digital cerrado y “un colegio electoral con las bases del partido donde [tengan] e [involucren] a segmentos de jóvenes, mujeres, corporados del partido que dan unas ponderaciones [les] permitiría escoger”.

El Centro Democrático informó que su director, Gabriel Vallejo Chujfi, entregó a los precandidatos un memorando para avanzar rápidamente y con consenso en la selección del (los) candidato (s) a la Presidencia. El documento propone un mecanismo mixto compuesto por tres… pic.twitter.com/brurQnhB7v — Centro Democrático (@CeDemocratico) November 16, 2025

“Estamos proponiendo un comité independiente de garantías, conformado por personas de altísimas condiciones académicas, morales, éticas, que le haga una vigilancia a este proceso para transmitir tranquilidad tanto a los precandidatos como a los ciudadanos”, dijo Vallejo. Y agregó que esperan que esto ocurra en el lapso de “alrededor de un mes, mes y medio”.

Del lado de Cambio Radical, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras advirtió sobre “el indeseable enfrentamiento entre candidatos y partidos llamados a unirse por su origen y propuestas”. En su columna dominical en El Tiempo aseguró que ningún compromiso de unidad “se materializa”.

“Lo digo con claridad, a este paso, con esta obstinación y con esta proliferación de candidaturas, no habrá unidad, no habrá coalición posible”, indicó.

Y agregó que hay un “espejismo de que ‘todos pueden ganar’”, así como una “negativa de construir y comprometerse con un mecanismo efectivo”. Precisamente, integrantes de su partido fueron quienes rechazaron de plano la propuesta de De la Espriella para hacer una encuesta en lugar de una consulta, pues, según dijeron, se trataba de un mecanismo más “democrático” que los mediría en marzo.

Faltará ver si la respuesta de los demás integrantes de este sector político, que estuvo dividida ante la sugerencia del abogado, resultará en una coalición concreta. Por lo pronto, no han sido menores las menciones que han hecho a la organización del petrismo para escoger un candidato propio, aunque allá se enfrentan a líos jurídicos que han puesto en pausa las inscripciones.

