Pacto Histórico se desmarca de Caicedo y respalda a Noya para la Gobernación del Magdalena

El comunicado del Pacto Histórico tendrá impacto en las conversaciones del frente amplio con el exgobernador Carlos Caicedo. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las elecciones atípicas para la Gobernación del Magdalena han sacado a la luz los desencuentros entre el Pacto Histórico del presidente Gustavo Petro y Fuerza Ciudadana, el movimiento que lidera el exgobernador y precandidato presidencial Carlos Caicedo. La contienda, que tendrá lugar en tan solo una semana, ya tiene adhesiones definidas que ponen en duda una posible alianza para 2026.

Este domingo, la coalición de gobierno emitió un comunicado en el que respaldó oficialmente la candidatura de Rafael Noya de “En el Magdalena Cambemos Todos” frente a la de Margarita Guerra, la aspirante de Fuerza Ciudadana. En la misiva, se lee que confían en que “su propuesta de paz política y su eventual gobierno se articulen plenamente con la política nacional establecida en el Plan Nacional de Desarrollo”.

Sugerimos: Uribe y Vargas Lleras hacen llamado a la unidad: “A este paso, no habrá coalición posible”

Comunicados la opinión pública

El Pacto Histórico expresa su respaldo a la candidatura de Rafael Noya García y de su Movimiento

Ciudadano “En el Magdalena Cabemos Todos” a la Gobernación del Magdalena, en las elecciones

atípicas convocadas para el próximo 23 de noviembre. pic.twitter.com/5HsxOapWuM — Pacto Histórico Oficial (@PactoCol) November 16, 2025

Y la decisión ocurre en un momento clave, pues el pasado viernes Caicedo había alertado que Noya y familias prominentes en esa región, así como el actual alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, estarían, presuntamente, valiéndose de “criminales y estructuras paramilitares para intimidar votantes y torcer la voluntad popular”. Ese mensaje fue dirigido al mandatario, instituciones del Estado y la comunidad internacional, para que dieran garantías a la participación de su candidata, cuya candidatura se intentó revocar ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Noya no es desconocido entre las filas del petrismo y ya había recibido guiños de ese lado. En 2022, hizo campaña por Petro y celebró su victoria; este año, hizo parte de manifestaciones a favor del Gobierno y para estos comicios del 23 de noviembre ha usado el logo del movimiento político en sus recorridos.

Le puede interesar: Petro a volvió a defender operativo en Guaviare ante críticas: “Hemos cumplido con el DIH”

Sin embargo, al irse por firmas ha recibido el apoyo de sectores del Centro Democrático y Cambio Radical, partidos en oposición al “Gobierno del cambio”. A esto también hace referencia el Pacto Histórico en su comunicado, sin hacerlo explícito: “Este respaldo no implica ni compromete alianzas con sectores o fuerzas opositoras al Gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego”.

La movida impactará, en todo caso, los diálogos que se habían planteado con Fuerza Ciudadana sobre la posibilidad de que llegaran a la consulta del frente amplio en marzo de 2026. Actualmente, Caicedo está buscando firmas para certificar su aspiración a la Presidencia y el movimiento, que perdió su personería jurídica, no anunció su adhesión al partido unitario que busca armar el Pacto.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.