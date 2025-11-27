Logo El Espectador
Campaña Petro fue sancionada por violación de topes: así quedó la votación en el CNE

Los dos conjueces encargados de completar las mayorías tomaron una decisión sobre la ponencia a cargo de Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz.

Redacción Política
27 de noviembre de 2025 - 02:18 p. m.
El CNE halló que sí se violaron los topes electorales de la campaña Petro.
Foto: Archivo
En la sala plena del Consejo Nacional Electoral se completaron las mayorías para sancionar la campaña Petro. La decisión sobre la ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) y Benjamín Ortiz (Partido Liberal) se tomó con una votación de seis a tres este jueves desde Cartagena tras la entrada de dos conjueces.

Los votos para respaldar la ponencia, además de los de los ponentes, fueron de Altus Baquero (Partido Liberal), Alfonso Campo (Partido Conservador), Maritza Martínez (Partido de la U), y el conjuez Majer Abushihab, propuesto por Prada. En contra estuvieron Cristian Quiroz (Alianza Verde), Fabiola Márquez (Pacto Histórico) y el conjuez Jorge I. Acuña.

Ni Alba Lucía Velásquez ni Álvaro Echeverry (Colombia Justa Libres) hicieron parte de la votación, por lo que la votación inicial tuvo un resultado de cinco a dos, sin posibilidad de alcanzar la mayoría de seis necesaria en una sala plena. La primera fue recusada, mientras que el segundo se declaró impedido por haber participado en la misma campaña.

Estaba previsto que la decisión se tomara la semana pasada, pero los conjueces pidieron más tiempo para estudiar la ponencia y algunos magistrados estaban fuera del país.

La ponencia votada concluye que hubo violaciones a los topes de financiación en la campaña que llevó a Gustavo Petro y Francia Márquez a la Casa de Nariño, sobrepasando el límite en COP 3.000 millones. Además, contempla sanciones a la Unión Patriótica y Colombia Humana por más de COP 580 millones.

Y en ella hay tres nombres que también resultarán golpeados. El actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa —quien fue gerente de la campaña—, así como la tesorera Lucy Mogollón y la auditora Lucy Soto tendrían una multa que asciende a los COP 6.000 millones.

Por Redacción Política

