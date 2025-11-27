Este es el rastro que ha dejado el empresario catalán Manuel Grau en el gobierno Petro

El empresario catalán Manuel Grau es amigo desde hace algunos con años con la primera dama Verónica Alcocer. Foto: Archivo Particular

El nombre de Manuel Grau reapareció en los últimos días tras ser visto en Suecia con Verónica Alcocer. No se trata de la primera vez que han aparecido juntos, pues son amigos desde hace tiempo, y el empresario catalán hizo parte, además, de varias comitivas de viajes en el exterior de la primera dama.

Pero su conexión con el Gobierno va más allá. Para 2023, El Espectador contó que estaría detrás de la salida de Patricia Ariza del Ministerio de las Culturas, lo que dejó entrever el poder con el que contaba tanto él como otros dos ciudadanos catalanes en el Ejecutivo: Xavier Vendrell, asesor de la campaña Petro, y Eva Ferrer, quien también fue amiga de Alcocer.

Lo cierto es que Grau, sin ser funcionario ni contratista de la Casa de Nariño en los primeros años del “Gobierno del cambio”, viajó con Alcocer a Italia, en donde asistió a una audiencia con el papa Francisco, y a Venezuela, para un encuentro con Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. A esta última, como lo contó este diario, llegó como delegado del despacho de la primera dama.

Grau tiene negocios en Colombia desde 2012. Entre ellos, la empresa Smart Rooms, que tiene matriz en Barcelona y una fuerte presencia en el mercado inmobiliario colombiano. Es, por ejemplo, impulsora de residencias de estudiantes, como The Spot.

En todo caso, el video en el que aparece junto a la primera dama ha sido materia de polémica, en la que el mismo Petro ha respondido. Este miércoles, a través de su cuenta de X, aseguró que hay una “persecución a [su] familia”.

“Envié mi hija Antonella, acompañada para que visitará a su mamá hace dos días”, indicó. Y explicó: “En los videos que grabaron los periodistas suecos, aparece mi hija menor de edad. No salían de una tienda de lujo, salían donde se aloja mi hija menor que recién acaba de llegar de Bogotá”.

Qué pasó en Estocolmo con mi familia.



1. Envié mi hija Antonella, acompañada para que visitará a su mamá hace dos días.



3. Mi hija que es menor de edad, fué seguida desde Colombia por su itinario.



4. En el aeropuerto donde llegó, comenzaron a seguirla hasta donde vive su… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 26, 2025

