Partido UP habló de “inducción al error” y se retractó en caso de campaña Petro

El representante legal del partido Unión Patriótica, el representante a la Cámara Gabriel Becerra, le envió una comunicación al Consejo Nacional Electoral (CNE) para presentar una retractación a la aceptación de cargos que había hecho el pasado 10 de noviembre en el caso por la posible violación de topes electorales de la campaña presidencial del Pacto Histórico en 2022.

De acuerdo con el congresista, tras revisar detalladamente el caso, se dieron cuenta de errores en el texto relacionados con los nombres de los magistrados y el tema específico del proceso. Así las cosas, Becerra explicó que dicha situación “indujo a un error material en la inclusión de este expediente dentro del documento general de la aceptación de cargos”.

En la carta también se explica que la aceptación fue radicada hace un día y que, por lo tanto, aún no hay un acto administrativo, por lo cual se sustenta la retractación. Según el documento, la UP siempre se ha opuesto a la formulación de cargos contra la campaña del presidente Gustavo Petro en 2022.

El Partido Unión Patriótica (@UP_Colombia ) informa a la opinión pública que ha presentado retractación parcial frente a la aceptación de cargos radicada el 10 de noviembre de 2025, exclusivamente en relación con el expediente @CNE_COLOMBIA CNE-E-DG-2023-002164.



Esta decisión se… pic.twitter.com/v37KX2kBSS — Gabriel Becerra - Pacto Cámara Bogotá 🏛️ (@BecerraGabo) November 11, 2025

“La UP reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad y el fortalecimiento del proceso de unidad del Movimiento Político Pacto Histórico, confiando en que esta manifestación contribuya a superar la condición suspensiva y a lograr la habilitación legal plena del movimiento ante la autoridad electoral”, dijo Becerra.

Hasta el momento, desde el CNE no han confirmado la notificación de retractación y recuerdan que la sala plena de la máxima autoridad electoral votará el próximo jueves si acepta o no la ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) y Benjamín Ortiz (Partido Liberal).

¿Qué dice la ponencia que pide sancionar la campaña Petro?

El texto que se abordará este jueves plantea que sí hubo una violación de topes electorales que superaría los $3.500 millones de pesos si se suman los gastos de la primera y segunda vuelta presidencial.

Si se llega a aprobar por mayorías, varias fichas cercanas al presidente Petro serían sancionadas. El nombre que más llama la atención es el de Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, y en 2022 gerente de la campaña. Ese último rol lo hace el principal responsable de las posibles irregularidades en el proceso, por lo que sería él quien pagaría la multa más alta, esto sin contar que una posible aprobación de la sanción podría impactar en su futuro en la petrolera.

Roa, junto a Lucy Aydee Mogollón (tesorera) y Mary Lucy Soto (auditora), podrían pagar cerca de $596 millones por la posible violación de topes en ingresos y gastos de la campaña ganadora en 2022. El proyecto de resolución también plantea la sanción a otros directivos y a partidos como Colombia Humana y la Unión Patriótica, que conforman la coalición del Pacto Histórico que llevó a Petro y a Francia Márquez al poder en 2022.

