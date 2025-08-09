Se acerca votación clave en la investigación contra la campaña Petro en el CNE

Presidente del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada, y presidente Gustavo Petro. Foto: Ovidio Gonzalez S

Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático, los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) que investigan la campaña del presidente Gustavo Petro, están por radicar la ponencia final de este expediente. En este documento reiterarían que sí se violó el tope de gasto y que por ello se deberían emitir sanciones, pero hay dudas sobre los tiempos, pues para algunos magistrados y militantes del Pacto Histórico los tiempos de la investigación ya vencieron.

Para el próximo jueves 14 de agosto fue citada la sala plena del CNE, reunión a puerta cerrada en la que los nueve magistrados esperan abordar la ponencia y comenzar su discusión para posteriormente votar si debe o no haber sanciones contra personas vinculadas a la campaña de Petro en 2022.

Aunque la ponencia aún no ha sido radicada, Ortiz y Prada lo harían en los próximos días, justo antes de la sala en la que también se deberán someter a votación las recusaciones que hay contra algunos togados.

Uno de los puntos que se abordará será el del tiempo, pues por ley el CNE solo tiene tres años para investigar posibles irregularidades de las campañas y este período ya se cumplió. Sin embargo, los dos investigadores considerarían que debido a las interrupciones y pausas que sufrió el proceso, la investigación tiene tiempo a su favor que debe tenerse en consideración.

Del otro lado, miembros cercanos a la campaña de Petro sostienen que la investigación nunca se suspendió formalmente, por lo que no hay otra alternativa que archivar el caso.

Esta duda jurídica será una de las primeras en resolverse en la sala plena y aunque se vote a favor de la investigación de Ortiz y Prada, la defensa de la campaña podría elevar el caso a las altas cortes, tal como lo hizo en su momento para que el CNE suspendiera la investigación contra el jefe de Estado y se limitara a seguir la campaña.

La Corte Constitucional le dio la razón a la defensa, pues investigar al presidente es tarea únicamente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que en efecto tiene varios frentes abiertos en contra del mandatario.

