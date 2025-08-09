Presidencia publica hoja de vida de Villavicencio para que asuma la Cancillería en propiedad

Rosa Villavicencio es la nueva ministra de Relaciones Exteriores. Foto: Presidencia

En la página web de la Presidencia fue subida la hoja de vida de Rosa Villavicencio, quien venía desempeñándose como canciller encargada desde que Laura Sarabia le presentó su renuncia al presidente Gustavo Petro inicios de julio. Villavicencio asumirá en propiedad.

De acuerdo con la información de la página web de aspirantes de la Casa de Nariño, Villavicencio será la nueva ministra del Ministerio de Relaciones Exteriores, entidad por la que ya pasaron tres funcionarios más: Sarabia, Luis Gilberto Murillo y Álvaro Leyva, quien se encuentra en medio de diligencias judiciales por las diferentes cartas que publicó haciendo señalamientos contra Petro.

Finalmente, la Casa de Nariño terminó decantándose por Villavicencio, pues poco después de la salida de Sarabia comenzó a sonar el nombre del ministro del Interior, Armando Benedetti, como su reemplazo.

De hecho, el mismo Benedetti dijo públicamente estar interesado en ocupar el puesto diplomático, pero se habría echado para atrás, al parecer, para evitar las complejidades con el nuevo esquema que adoptó el país para la elaboración de pasaportes, que desde abril del próximo año tendrá a su cargo el gobierno de Portugal junto con la Imprenta Nacional.

Precisamente, esta es una de las mayores responsabilidades que tendrá bajo su mando la próxima canciller: garantizar que no haya interrupciones en la expedición de las libretas, elaborar una contratación con la empresa Thomas Greg & Sons para que continúe prestando sus servicios hasta el próximo año y vigilar que el nuevo esquema entre en completo funcionamiento el 1 de abril de 2026.

Igualmente, deberá lidiar con varias tensiones diplomáticas, entre esas la disputa con Perú por la soberanía de la isla Santa Rosa en el río Amazonas. Ya el presidente Petro dejó claro que no se reconocerá la soberanía del país vecino en esta zona e invitó a su homóloga Dina Boluarte a abrirse al diálogo.

Igualmente, será clave su rol en las tensiones que mantienen Colombia y los Estados Unidos, cuyos funcionarios continúan distanciados con el gobierno Petro.

