Cancelaron evento en Bosa al que iba a ir Petro por “imprevistos de fuerza mayor”

Desde la Casa de Nariño cancelaron nuevamente la agenda pública del presidente Gustavo Petro. Para este 11 de octubre estaba programada una nueva jornada de “Gobierno con el Pueblo” en Bogotá, en la localidad de Bosa, para escuchar las problemáticas de los ciudadanos de ese sector de la ciudad.

Sin embargo, el evento ya no tendrá lugar este miércoles y fue reprogramado. Aunque no la Presidencia no informó las razones de la cancelación, sí aseguraron que el primer mandatario atenderá agenda privada.

“Informamos a toda la comunidad de Bosa que el evento de Gobierno con el Pueblo proyectado para el día de hoy queda reprogramado por ajustes de agenda”, comunicaron a través de las cuentas oficiales de la Casa de Nariño.

Por otro lado, desde la Alta Consejería Presidencial para las Regiones lamentaron “las circunstancias que impiden la realización del evento (...) Debido a imprevistos de fuerza mayor en la agenda, nos vemos en la necesidad de reprogramarlo. La nueva fecha será informada oportunamente”.

La oposición ya aprovechó las circunstancias para criticar al presidente Petro, pues no es la primera vez que hay una cancelación en su agenda.

“Vuelve y juega. Nuevamente el presidente suspende intempestivamente su agenda y deja plantada a la comunidad. Esperemos que la ‘agenda privada’ no implique seguir trinando desaforada e imprudentemente sobre lo que ocurre en Medio Oriente”, dijo el representante del Centro Democrático, Andrés Forero.

