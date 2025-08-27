Colombia ya tiene canciller en propiedad en medio de tensión con Trump por Maduro

Rosa Villavicencio fu oficialmente designada como ministra de Relaciones Exteriores del gobierno del presidente Gustavo Petro. Foto: Cancillería

En medio de las tensiones que Colombia tiene con Estados Unidos debido a las diferencias ideológicas entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, al igual que con los convulsos episodios que se han presentado con Venezuela, Perú y entre otros Nicaragua, la canciller Rosa Villavicencio asumió en propiedad la jefatura del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En efecto, con fecha del 26 de agosto, quedó listo el decreto 0938 con el cual el jefe de Estado deja a Villavicencio en propiedad al frente de una de las carteras que serán más clave en el epílogo de la administración, debido a los intereses a nivel geopolítico que se quieren potenciar en lo que resta del actual mandato.

La canciller también tiene al frente el reto de implementar a partir de este 1 de septiembre todo el proceso de transición para la elaboración de pasaportes, la cual se busca que sea plenamente potestad del Estado colombiano y sacar de allí a las firmas privadas.

De hecho, aún están por conocerse los alcances de la urgencia manifiesta adicional que se firmó con Thomas Greg and Sond para evitar que haya desabastecimiento y la Imprenta Nacional tenga espacio para asumir estas funciones.

Villavicencio es la cuarta canciller que tiene el presidente Petro, en la medida en que comenzó su mandato con Álvaro Leiva, quien fue reemplazado por Luis Gilberto Murillo y luego llegó Laura Sarabia.

Este es del decreto sobre Villavicencio firmado por Petro:

#EnImágenes | Desde la Casa de Nariño, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy (@ryvillavicencio) se posesionó como Ministra de Relaciones Exteriores en propiedad. pic.twitter.com/SD07B1Diow — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) August 27, 2025

