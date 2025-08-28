Canciller Villavicencio habló de los avances en cambio del modelo de pasaportes

Rosa Yolanda Villavicencio, Ministra de Relaciones Exteriores y Viviana León Herrera, gerente general de la Imprenta. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La canciller Rosa Villavicencio, ratificada esta semana en el cargo, habló con este diario sobre las relaciones con Venezuela, Estados Unidos y las polémicas que rodean a la entidad. En el diálogo, la funcionaria también se refirió al cambio de modelo en la expedición de pasaportes y en el nuevo contrato que garantizará la distribución de documentos hasta abril de 2026.

Villavicencio se refirió a la urgencia manifiesta que se acaba de firmar con Thomas Greg por $161.000 millones y dijo que se trata de una fase de transición para la presentación del nuevo modelo de pasaportes, que será a partir del 1° de abril del próximo año. “Durante este tiempo, será esta empresa la que siga de manera normal emitiendo los pasaportes de los colombianos. Lo que hemos dicho es que el cambio de modelo lo que pretende es recuperar soberanía para la ciudadanía en cuanto al control de información y la protección de los datos de los ciudadanos por parte del Estado, que se ha perdido a lo largo del tiempo por la aplicación de políticas neoliberales”, explicó.

Lea también: Canciller Rosa Villavicencio: “Venezuela ha tenido herramientas democráticas”

A renglón seguido, la jefa de la diplomacia aseguró que están atendiendo todas las investigaciones preventivas de los órganos de control, especialmente de la Procuraduría, que por este tema tiene procesos abiertos contra los ex cancilleres Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia, así como contra el exjefe de despacho del presidente Gustavo Petro, el pastor Alfredo Saade.

“Hemos buscado que ellos nos acompañen en este proceso que tendrá una primera fase en abril cuando podamos ya personalizar la libreta. Lo primero es la elaboración del pasaporte como tal, la libreta; eso lleva a una serie de medidas de seguridad, de certificaciones internacionales, para que el pasaporte sea válido en cualquier aeropuerto. Y luego tiene la parte de personalización, de todo el tema de los datos, y el pasaporte ya saldrá con un chip personalizado, con una validación específica para cada persona”, le dijo a este medio.

No se pierda: Petro pidió a Venezuela militarizar frontera en Catatumbo y dio órdenes al Ejército

Ante la pregunta de si Colombia tiene la plena capacidad para asumir este reto, Villavicencio aseguró que se requiere de siete u ocho meses para la asesoría técnica que hace la Casa de la Moneda de Portugal, las diferentes autorizaciones de todos los organismos internacionales que verifican la calidad y la seguridad de las máquinas en las que se fabrica el pasaporte y seguidamente de la forma de la personalización.

Según explicó, tras cumplir con todos estos procesos y la transferencia de tecnología, la Imprenta Nacional podrá desarrollar y tener todas las capacidades de manera sostenible. “Al cabo de 10 años esperamos ya contar con las máquinas y el equipamiento más moderno, que será el que done Portugal, para continuar ya aquí en Colombia haciendo la libreta de los pasaportes”, agregó.

Finalmente, la canciller aseguró que hay total confianza en que el suministro del documento no se afectará e invitó a las más de 116.000 personas que han solicitado pasaportes y que no los han recogido, a que vayan por ellos en el punto donde fueron a solicitarlos.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.