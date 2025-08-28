Petro pidió a Venezuela militarizar frontera en Catatumbo y dio órdenes al Ejército

Gustavo Petro y Nicolás Maduro Foto: Agencia EFE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro hizo una nueva referencia a la relación binacional con Venezuela. Este jueves, el jefe de Estado le pidió a la administración de ese país sumarse a la estrategia para combatir a las mafias del narcotráfico. Según explicó, de este lado de la frontera ya se dio la orden de mantener a más de 25.000 soldados en la zona, por lo que espera que Venezuela haga lo propio.

“Solicité la militarización de la frontera del Catatumbo del lado Venezolano, para lograr reducir al máximo las fuerzas de la mafia. He ordenado al ejército Colombiano ampliar el número de efectivos en el Catatumbo colombiano. Tenemos 25.000 soldados en la zona. No es la tierra la que le gana a la mafia, es la coordinación entre los dos estados quien lo logra”, aseguró el mandatario.

Lea también: “Hay que hacerle una liposucción al Estado”: Carlos Felipe Córdoba

Solicité la militarización de la frontera del Catatumbo del lado Venezolano, para lograr reducir al máximo las fuerzas de la mafia.



He ordenado al ejército Colombiano ampliar el número de efectivos en el Catatumbo colombiano.



Tenemos 25.000 soldados en la zona.



No es la tierra… https://t.co/FYziZdRgVM — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 28, 2025

El mensaje del mandatario se produce en medio de las tensiones con Estados Unidos por la decisión del gobierno de Donald Trump de enviar barcos militares al mar Caribe, cerca de las costas venezolanas para atacar el tráfico de drogas del que responsabilizan al llamado “Cartel de los Soles”. En varios mensajes Petro ha dicho que esa organización no existe y que el discurso sería una estrategia para intervenir en los asuntos políticos de Venezuela.

“El cartel de los soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. El paso de cocaína colombiana por Venezuela, lo controla la Junta del narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente medio. Le propuse a EEUU y Venezuela que juntos destruyamos ese cartel. Es coordinar y no someter”, aseguró este lunes en un mensaje de X.

No se pierda: “Una propuesta violenta”: choque entre Petro y oposición por referendo por las regiones

Ese mensaje incluso desató la molestia de figuras republicanas y cercanas a Trump. “Gustavo Petro acaba de firmar su propia sentencia. En el Congreso de Estados Unidos, no tomaremos esto de chiste. Al contrario, es gravísimo”, señaló el representante Carlos Gimenez.

Petro escaló el choque y también le respondió al legisladores estadounidense. “Usted no tiene derecho a sentenciar a ningún presidente elegido popularmente en Latinoamérica. Pudieron sentenciar a Pinochet, pero resultó aliado. Yo tengo las evidencias de los compradores de cocaína colombiana que pasa a Venezuela. Y si la verdad cuesta la cárcel, pues preso voy, también, sargento”, aseguró.

En entrevista con El Espectador, la canciller Rosa Villavicencio negó que Colombia esté pensando en que Estados Unidos invadirá Venezuela. “Hay que decir que la prensa ha creado alrededor de esto una especie de relato que crea confusión en la población, pero debido a las conversaciones que hemos tenido con el embajador (John McNamara), con sus representantes y también con los congresistas que nos visitaron hace unas pocas semanas, que son de origen colombiano, pues pudimos concluir que no hay intención de una intervención”, señaló.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.