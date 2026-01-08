Narcotráfico y Venezuela: Canciller revela los temas centrales a tratar entre Petro y Trump

La canciller Rosa Villavicencio da detalles de la reunión que sostendrán Trump y Petro. Foto: Mauricio Alvarado

Desde el Palacio de San Carlos, en el centro de Bogotá, la canciller Rosa Villavicencio se refirió a la reunión que sostendrán el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en las próximas semanas. Labores para el regreso del mandatario nacional los Estados Unidos ya están en trámite entre la ministra de exteriores y el Secretario de Estado, Marco Rubio.

“Somos conscientes que lo acordado ayer tarde no es un punto de llegada, es un punto de partida para construir una relación bilateral sobre bases más claras y respetuosas. El trabajo apenas comienza”, afirmó Villavicencio al explicar la hoja de ruta que seguirá el Ministerio de Relaciones Exteriores para reanudar el diálogo con la administración Trump en los siguientes aspectos.

En primera instancia, según detalló la ministra de exteriores colombiana, es prioridad restablecer el diálogo constructivo entre ambas naciones, para seguir construyendo una relación de socio estratégico en la región. Asimismo se buscará transmitir a la administración Trump información oficial sobre las acciones tomadas por el Gobierno colombiano para combatir el narcotráfico. “Esperamos que el diálogo sobre estos temas lleve a una reconsideración de decisiones y medidas punitivas pasadas como la descertificación de Colombia“, agregó la canciller colombiana.

Además se quiere, desde Colombia, ofrecer los ‘buenos oficios’ de la administración Petro para enfrenar la situación en Venezuela, para que esta no resulte en impactos indeseados para la región, incluyendo a EE.UU.

Frente a la imposibilidad actual del presidente Gustavo Petro y varios funcionarios del gobierno de pisar territorio estadounidense al estar incluido en la lista Clinton, Villavicencio dijo que será un tema que toquen en sus reuniones con el secretario de Estado, Marco Rubio, para acordar los términos del encuentro de mandatarios y definir las fechas de futuros encuentros.

En rueda de prensa, la Ministra @ryvillavicencio señaló que el objetivo del Ministerio de Relaciones Exteriores es poner siempre por delante los intereses nacionales de Colombia. En el marco de la reanudación del diálogo con la Administración Trump, explicó que este proceso se… pic.twitter.com/yXrGjt6bzn — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) January 8, 2026

Sin embargo, la funcionaria explicó que tanto para su caso, como para el del jefe de Estado, existe una vía habilitada por la ONU en la cual pueden pisar suelo estadounidense sin conceciencia alguna. Esto, de hecho, ya ha sido aprovechado por varios funcionarios del gobierno para adelantar agenda en ese país.

A la construcción de este diálogo se le suma la revocación o renuncia voluntaria de visas a varios funcionarios del gobierno como la misma Villavicencio; el ministro de Hacienda, Germán Ávila o el ministro del Interior, Armando Benedetti.

A lo que la ministra de relaciones exteriores aseguró que al Colombia ser un miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas que tiene sede en Nueva York. Estados Unidos tendría la obligación de dar permisos a los cargos públicos que representen al país ante ese consejo.

Este 2026 Colombia inició oficialmente su mandato como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU (2026–2027), tras ser elegida por la Asamblea General de Naciones Unidas con 180 votos.



Durante los próximos dos años, el país tendrá voz y voto en decisiones claves… pic.twitter.com/grxyxwUVdu — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) January 6, 2026

Otro de los temas abordados por la Canciller fue el ofrecimiento de Colombia como mediador entre Venezuela y Estados Unidos, destacando su experiencia en procesos de paz.

Así como la invitación del presidente Petro a la presidenta (e) de Venezuela Delcy Rodríguez de venir a Colombia. “Aún no ha respondido pero la invitación está hecha. Así como hace unas semanas se invitó al presidente Trump a Colombia a que la conozca”, afirmó en su intervención.

El diálogo entre ambos mandatarios que se cocinó durante semanas, se logró gracias al esfuerzo del embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, quién le dijo en una entrevista a El Espectador, que uno de los gestores fue el senador republicano Rand Paul. Pero reconoció esfuerzos dentro del país.

Durante la rueda de prensa, la canciller Villavicencio, afirmó que la gestión de la llamada también se coordinó desde Colombia, donde en sus seis reuniones con el embajador (e) de EE. UU en Colombia, John McNamara, en el último mes, ayudaron a construir mejores canales de comunicación entre ambas naciones.

Otros factores que jugaron a favor en esta reconstrucción de canales según Villavicencio fueron la postura del presidente Gustavo Petro sobre la soberanía nacional, con la intención que mantener una política exterior independiente. Así como el respaldo en las calles que recibió el presidente en las manifestaciones de ayer en defensa de la soberanía nacional, “la unidad del pueblo colombiano fue el mayor mensaje de fuerza que recibió el mundo en estas horas decisivas”, agregó la canciller colombiana.

En medio de un país dividido frente a las advertencias de Trump sobre una posible operación en territorio colombiano, donde algunos congresistas y candidatos presidenciales pidieron a Trump investigar supuestos nexos entre el dictador Nicolás Maduro y el presidente Petro e incluso intervenir al país. La canciller hizo un llamado de responsabilidad a figuras políticas, de los medios de comunicación y la ciudadanía para poner primero a Colombia.

El proceso para organizar la reunión apenas inicia. Por el momento, se enviará una nota diplomática el día de hoy para establecer comunicación, encontrar una fecha y establecer una agenda común entre la canciller colombiana y el Secretario de Estado de EE.UU.

