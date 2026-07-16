La U y Conservador asegurarían presidencias del Congreso, ¿en qué va la oposición del Pacto?

Después del 7 de agosto, el presidente Gustavo Petro también entrará de lleno a la oposición contra su sucesor, Abelardo de la Espriella. Foto: Presidencia

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El Pacto Histórico volverá a ser parte de la bancada de oposición después de 7 de agosto, con la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Y, a pesar de ser el partido con más congresistas en el nuevo Congreso, se enfrenta a unas mayorías crecientes que respaldan al próximo jefe de Estado y que los dejan con una representación mínima en las mesas directivas del Capitolio.

Precisamente, al ser parte de la bancada opositora, pierden la posibilidad de llegar a las presidencias del Senado y la Cámara de Representantes. Y esos puestos han sido el centro de una disputa entre los mismos partidos que apoyan a De la Espriella. El Centro Democrático, por ejemplo, que ocupa el segundo puesto entre las colectividades con más congresistas, perdería la contienda en la que quiso postular al senador Honorio Henríquez y al representante electo Daniel Briceño para esos cargos.

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El pulso lo ganarían los tradicionales: el Partido de la U se quedaría con la presidencia del Senado en el primer año, con el senador Alfredo Deluque, y el Partido Conservador con la de la Cámara, a la que llegaría Nicolás Barguil. El primero es viejo conocido de De la Espriella y el segundo viene de la casa política Barguil y es familiar de David Barguil.

Pero el Partido Liberal lograría puestos clave: se quedaría con la Secretaría General que actualmente ocupa Jaime Lacouture y la Dirección Administrativa quedaría en manos de La U. El Centro Democrático, por su lado, se quedaría con la Subsecretaría de esa misma corporación legislativa.

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Las cuentas dejan al Pacto Histórico como una minoría opositora en ambas cámaras, a pesar de tener la bancada más grande. En el Senado, por ejemplo, se enfrentarían a cerca de 62 puestos en la bancada de gobierno; en la Cámara, a los 103 puestos que harían lo propio. Ahora, tendrían de su lado a un sector de Alianza Verde, a Dignidad & Compromiso y otro sector del Liberal. Sin embargo, la primera colectividad está todavía indecisa al no haberse declarado como independiente o de oposición.

En todo caso, el partido del presidente Gustavo Petro y cuya bancada lideraría la fórmula de Iván Cepeda y Aida Quilcué en cada una de las cámaras, ya está analizando las vías para incidir en esos procesos. Por ejemplo, ya se aprobó que el representante electo Erick Velasco llegue a la segunda vicepresidencia de la Cámara, el puesto que les asigna el Estatuto de Oposición, y lo propio se está haciendo para el Senado.

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Además, después de estas decisiones llegan otras disputas que serán claves en el primer mes de este Congreso. Por ahí pasan no solamente las peleas por los proyectos que espera radicar el “Gobierno del cambio” —entre ellos una reforma tributaria y la iniciativa para prohibir el fracking—, también por la elección de contralor y de la nueva sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE).

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