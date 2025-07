Canciller (e) mantuvo reunión con diplomáticos de Colombia en EE.UU.

Canciller (e) Rosa Villavicencio. Foto: Cancillería

En la tarde de este viernes, la canciller encargada Rosa Villavicencio sostuvo una reunión con el cuerpo diplomático colombiano en Estados Unidos, incluyendo al embajador en Washington D.C., Daniel García-Peña.

De acuerdo con la información de la Cancillería, en la reunión de Villavicencio con García-Peña y los cónsules en ese país se habló sobre “aspectos relacionados con asistencia a connacionales, asuntos consulares, el análisis de impacto de la política migratoria del gobierno de Estados Unidos, los avances tecnológicos de la Cancillería y las actividades en el marco de Colombia Nos Une”.

El encuentro se da en un momento clave en la relación con este país. En estos momentos, en el Congreso de Estados Unidos se discute disminuir un 50 % en la ayuda no militar de ese Gobierno a Colombia, que causó una dura respuesta del presidente Gustavo Petro, impulsado por el congresista republicano Mario Díaz-Balart.

Sobre el informe de Díaz-Balart, el jefe de Estado aseguró: “Colombia no vale 170 millones de dólares como no valía 13 millones de dólares cuando la oligarquía vendió a Panamá. Nosotros invertimos más de 170 millones de dólares ayudando a que la sociedad de los EE. UU. no consuma tanta droga”.

Mientras esa discusión se da, la canciller (e) Villavicencio anunció varios cambios en las direcciones de la Cancillería, lo que ha causado dudas en los pasillos del Palacio San Carlos, toda vez que se toman decisiones en medio de un encargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según conoció este diario, con renuncias protocolarias —como suele ser el caso con cada persona nueva que llega a la jefatura de una cartera— se concretaron las primeras salidas: las cabezas de las direcciones de Derechos Humanos, Cooperación Internacional, Integración Fronteriza y la Administrativa y Financiera.

Entre ellos, se anunció el cambio en las direcciones de Asia y América, esta última clave por ser la encargada de los asuntos relacionados con Estados Unidos. Se trata de una “plaza sensible”, como lo calificó una persona cercana a ese proceso contactada por este diario, en medio de la relación llena de tensión entre ambos países.

Entre tanto, los rumores de un posible nombramiento, en medio del remezón anunciado por Petro, en la Cancillería aumentan. Uno de los nombres que más suena es el del hoy ministro del Interior, Armando Benedetti.

Su eventual salida de la cartera política implicaría buscarle un reemplazo que se encargue de la relación con el Congreso y del trámite de importantes reformas en la cuarta legislatura, como la de la salud, la tributaria, la ley de sometimiento, la ley de competencias, la jurisdicción agraria, entre otras iniciativas. En este punto aparece el nombre del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

