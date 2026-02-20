Publicidad

Canciller Villavicencio recibió a 110 colombianos retornados de EE. UU. en vuelo humanitario

La canciller Rosa Villavicencio recibió a más de cien personas, entre las que había seis menores de edad tras un vuelo humanitario desde Estados Unidos hacia Colombia.

Redacción Política
20 de febrero de 2026 - 10:16 p. m.
Foto: Cancillería
La cancillería informó que un total de 110 connacionales con complejas situaciones migratorias viajaron desde Estados Unidos hacia Colombia en un vuelo humanitario. Al llegar fueron recibidos por la canciller Rosa Villavicencio y la directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero.

“Queremos que sepan que todas y todos son bienvenidos y que el presidente ha reiterado la importancia de que quienes afrontan situaciones difíciles puedan retornar a casa sin miedo, ni calamidades. Yo también fui migrante, ayer recibimos otro vuelo proveniente de España, y cómo país, no queremos que estas situaciones continúen”.

Por su parte, la canciller Villavicencio aseguró que este regreso a Colombia no implicaba “un fracaso sino como un nuevo comienzo. Su país y sus familias los reciben nuevamente”.

Las autoridades reiteraron que los operativos humanitarios seguirán llevándose a cabo para salvaguardar vidas, asegurar el respeto a los derechos humanos y brindar acompañamiento a quienes optan por volver al país.

Estas deportaciones forman parte de las políticas migratorias cada vez más estrictas impulsadas por el presidente de EE. UU., Donald Trump, quien se ha comprometido a expulsar al mayor número posible de migrantes indocumentados, intensificando las redadas de Inmigración y Aduanas (ICE) y reforzando la seguridad fronteriza.

Hasta julio de 2025, informes de TRAC Reports y medios como El Espectador registraron 23.045 connacionales expulsados, la cifra más alta en las últimas 1-3 décadas.

Frente a estas operaciones migratorias, el Gobierno nacional ha adoptado una postura firme en favor del cuidado de las personas deportadas que regresan al país. La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, reiteró el compromiso institucional de garantizar un retorno digno, ordenado y humano: “Para el Gobierno del presidente Petro, migrar no es un delito”, enfatizó.

