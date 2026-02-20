“El problema de Caldas es el mismo problema que tiene Colombia”: gobernador de Caldas

Henry Gutiérrez, gobernador de Caldas. Foto: Valentina Matiz Bernal

¿Cómo está la relación con el Gobierno?

Nosotros tenemos una relación amigable con el Gobierno Nacional. Nos ha apoyado en muchos procesos en el departamento de Caldas: Aerocafé, creamos la primera facultad de inteligencia artificial en Latinoamérica en nuestra Universidad de Caldas, nos ha favorecido para la expansión de la Universidad de Caldas a municipios, tenemos sedes en ese momento edificando sedes en La Dorada, el Gobierno Nacional nos ha ayudado para hospitales, estamos construyendo un hospital de cuarto nivel, Hospital General Santa Sofía con regalías nuestras pero con el auspicio del Gobierno Nacional, nos están ayudando en otras construcciones y hospitales. Hemos tenido buenas relaciones con el gobierno nacional.

¿Y hay deudas de lo que se ha acordado con el Gobierno?

Hay cosas que aún no se han trabajado. Sí, sí. Nosotros tenemos deudas, por ejemplo, en vivienda. Hemos desarrollado vivienda con recursos propios, no ha habido apoyo del Gobierno Nacional en acueducto, alcantarillado. No hemos tenido todo el soporte.

En en agro hemos tenido falta de recursos para auxilios a nuestros agricultores, pero en otros temas ya ha habido colaboración del Gobierno Nacional.

¿Cómo se prepara el departamento en términos de seguridad de candidatos y candidatas?

Caldas es hace muchos años el departamento más seguro que tiene Colombia. Nosotros no somos Suiza ni el paraíso. Tenemos problemas de extorsión, de microtráfico, muchos problemas que tiene la sociedad colombiana, pero somos el departamento más seguro. En cuanto a problemas y denuncias de persecución o de acoso a candidatos no las tenemos.

Hay temas de, por ejemplo, destrucción de vallas, de pancartas publicitarias de algunos de los candidatos y ya han protestado por eso, pero es todo lo que ha pasado. Entonces, estamos preparados para el tema electoral. La Registraduría instalará en los 27 municipios de Caldas 339 puestos de votación, 2.581 mesas. De ellos, 92 puestos de votación y 1.047 mesas serán en Manizales.

La policía de Caldas dispone de 1.150 uniformados en las diferentes especialidades en 25 municipios de jurisdicción. Villamaría y Manizales pertenecen a policía metropolitana, los otros 25 municipios son de policía Caldas. Y estos policías estarán distribuidos en 73 puestos urbanos y en 54 puestos rurales. Además tenemos el apoyo del batallón de infantería número 2 batalla de Ayacucho quien tendrá 800 hombres distribuidos en 2 pelotones en todos los municipios de Caldas.

Tenemos 49 candidatos a la Cámara de seis partidos políticos con personalidad jurídica y cinco coaliciones. Como le digo, no hay informes de comunicados contra ellos ni de atentados contra ellos, nada que que viole sus libertades políticas del Senado. Sí tenemos pues múltiples senadores que han venido a Caldas y que están buscando votos en Caldas. Estamos haciendo los comités de seguimiento electoral.

Continuamente, en este momento nos faltan tres. El 18 de febrero haremos uno en La Dorada con todos los alcaldes del Oriente, de La Dorada y el Oriente de Caldas. Nos falta definir la fecha para el último Consejo de Seguridad en Río Sucio, donde estarán todos los alcaldes del Occidente y en Manizales haremos Consejo de Seguridad el 4 de marzo. Estamos trabajando para que las elecciones se cumplan adecuadamente.

¿Qué le pide a las y los candidatos que buscan representar a este departamento?

Nosotros a los candidatos y a los caldenses pedimos que hagan unas buenas elecciones. Nosotros necesitamos un grupo parlamentario, como tienen otras regiones, comprometido con el departamento.

Lo que les pedimos es simplemente que pongan los ojos en la región, que traigan recursos del Gobierno Nacional, que nos hagan las gestiones ante el Gobierno para los recursos, para la utilización de regalías, para gestionar distintos trámites que necesitamos en puerta y para eso necesitamos una clase dirigente comprometida con el departamento.

¿Cómo están distribuidos esos partidos políticos en el departamento y cuáles son los que tienen mayor incidencia?

Bueno, el partido más que ha tenido en los últimos años las mayorías electorales es el partido de Gente en Movimiento del exsenador Mauricio Lizcano. Gente en Movimiento tiene en ese momento un representante a la Cámara. El Partido Liberal con el doctor Octavio Cardona es un partido que ha tenido una gran cantidad de votos. El Partido Conservador, con la doctora Juana Carolina. Esos tres partidos tienen una gran cantidad de votos en Caldas.

El Pacto Histórico, está agrupado alrededor del doctor Santiago Osorio, actual representante, que creemos que tiene que tiene una buena opción. También hay una coalición con Nuevo Liberalismo y Mira en donde hay tres candidatos que tienen opciones de llegar, de cubrir de lograr el umbral y que uno de su lista salga electo. Son cinco representantes a la Cámara, más el representante indígena y senadores, pues estamos esperando que salgan varios varios alcaldes para eso.

¿Cómo va el escenario electoral? ¿Cómo cree que funcione la votación?

Nosotros esperamos que haya paz, que haya tranquilidad. Caldas es un departamento pacífico, ha sido un departamento demócrata. Recurrimos a las urnas frecuentemente con una abstención que es más o menos acorde con la abstención que tiene Colombia, ¿sí? Pero pero los caldenses normalmente son cívicos acuden tranquilamente, en muchos municipios y en la propia capital se vive muchas veces eso como una fiesta, una fiesta democrática y nosotros creemos que como tal va a ser ahora en esta época.

Varias personas nos han manifestado que una de las mayores problemáticas que tienen es el déficit en infraestructura vial. ¿Cómo está esa situación?

Caldas está en una zona muy montañosa. Y afortunadamente tenemos muchos ríos y muchas quebradas y muchos nacimientos. Esas dos temas, terreno montañoso, cantidad de afluentes hídricos más los cambios climáticos, más las lluvias, hacen que que las montañas nos cobren lo que les hemos hecho. En el invierno hay múltiples derrumbes, hay pérdida de banca y eso es un tema normal en zonas montañosas. Sí tenemos déficit en infraestructura vial, totalmente de acuerdo.

Nosotros tenemos nueve combos de maquinaria, que entonces vamos a potenciar con dos combos más que traeremos este año. Son equipos de maquinaria que andan en conjunto por todas las carreteras del departamento haciéndole mantenimiento a esas vías terciarias. El primer semestre del año pasado, esos nueve combos de maquinaria desafortunadamente tuvieron tuvieron que estar todo el tiempo moviendo derrumbes, quitando derrumbes de las vías, porque el invierno fue atroz y estamos viviendo eso mismo en este momento.

Si tenemos problemas de infraestructura vial, los recursos no son suficientes y estamos invirtiendo en unas vías que nos unen con Antioquia. [...] Faltan recursos, pero los que hay los estamos utilizando para subsanar que sí hay problemas de infraestructura vial en el departamento de Caldas.

¿Cómo está la salud en el departamento?

Nos duele la salud del departamento de Caldas, nos duele la salud de Colombia. El problema de Caldas es el mismo problema que tiene Colombia: falta de especialistas, falta de atención oportuna, falta de entrega de medicamentos, de exámenes de laboratorio, deficiencia a todo nivel en el servicio de salud. Nosotros estamos haciendo una apuesta en Caldas por infraestructura hospitalaria. Yo digo que al menos la gente cuando acceda tenga unos sitios dignos donde se ha atendido y que nuestros trabajadores de salud tengan sitios dignos.

Uno como médico la ha vivido de cerca y todos los días abogamos por los hospitales privados, por los mixtos, por los públicos para que nos paguen eso, porque es una sola red hospitalaria y los que sufren en última son nuestros pacientes, nuestros ciudadanos.

Las deudas son muchas, la red hospitalaria tiene que protestar muchas veces cerrando servicios, es la única forma en que nos escuchan. Estamos seguros de que la salud necesita un cambio estructural inmensamente grande del Gobierno Nacional. En Caldas nos adaptamos a lo que tenemos.

Al nuevo presidente, yo le diría que hay que estudiar de fondo una reestructuración de la salud en Caldas. [...] Lógicamente los temas de prevención y promoción son fundamentales en cualquier sistema de salud del mundo y deben ser primordiales para la nación.

