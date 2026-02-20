Pacto Histórico pide ajuste a la Registraduría en la entrega del tarjetón de las consultas

Registrador Hernán Penagos con tarjetón electoral. Foto: Registraduría

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Pacto Histórico le pidió a la Registraduría que el tarjetón electoral de las consultas interpartidistas sea entregado solamente a las personas que lo pidan, alegando que en las capacitaciones para jurados de votación del 8 de marzo se estaría manifestando que se debe hacer entrega del tarjetón de la consulta sin que el votante lo solicite expresamente.

En esta primera medida en urnas se votará para elegir al nuevo Congreso y para definir quienes serán los aspirantes oficiales a la presidencia de aquellos partidos que decidieron participar en consultas. Lo que quiere decir, que además de la votación a Senado y Cámara, los votantes tendrán también un tarjetón de consultas -que afirma el Pacto se entregaría de manera automática y no solo a quienes lo pidan-.

Lea: Centro Democrático denunció ataque a su sede en Neiva: esto dijo el gobierno Petro

En el comunicado el partido afirma que “las consultas son voluntarias y cualquier entrega automática [del tarjetón] puede inducir al elector y afectar la neutralidad del proceso”.

La libertad del voto no es negociable. Solicitamos a la @Registraduria que ajuste de inmediato la capacitación a jurados para que el tarjetón de consulta interpartidista se entregue solo si el ciudadano lo solicita expresamente. Las consultas son voluntarias y cualquier entrega… pic.twitter.com/kieLNc5gHm — Pacto Histórico Oficial (@PactoCol) February 20, 2026

Este tarjetón de consultas, al contrario de los anteriores, está organizado en de manera unificada, lo que quiere decir que todos los partidos aparecerán en una sola hoja, con el fin de evitar irregularidades al momento de votar.

Le puede interesar: Así funcionan los formularios E-14, foco de la polémica entre Petro y la Registraduría

Al respecto el Registrador Penagos afirmó que este “es un diseño, insisto, con unas condiciones técnicas muy importantes, intuitivo, que no da lugar a error al momento de la toma de la decisión”. Además, destacó que se trata de la primera vez que un solo tarjetón recogerá todas las consultas que se votarán ese mismo 8 de marzo: la Consulta de las Soluciones, la Gran Consulta y el Frente por la Vida. De acuerdo con el registrador, esto garantiza “un principio universal del voto y es el secreto”.

El registrador nacional, Hernán Penagos, presentó el modelo definitivo de la tarjeta electoral para las consultas del próximo 8 de marzo.



El nuevo diseño incluye los nombres de cada consulta en color rojo, separados por un recuadro de color negro. “Es muy intuitiva y no da lugar… pic.twitter.com/40wbUDnhng — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) February 9, 2026

Esta petición de ajuste por parte del Pacto Histórico llegó en medio de la tensión entre el Gobierno y el ente registrador. Pues el presidente Petro insistió, en medio de las movilizaciones del 19 de febrero, en que se podrían cometer irregularidades en el diligenciamiento de los formularios E-14 y en el manejo de los softwares del proceso a lo que el registrador Hernán Penagos respondió que “nadie le va a decir a la Registraduría cómo hacer las elecciones”.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.