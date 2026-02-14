Cancillería asegura no necesitar apoyo internacional ante emergencia por inundaciones

Canciller en rueda de prensa, revela los temas centrales a tratar en la reunión que sostendrán el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El pasado viernes en la noche, la Cancillería aseguró que no utilizaran la herramienta de llamamiento internacional para tratar la emergencia provocada por el frente frío que tiene varias ciudades del país bajo el agua. El mecanismo de llamamiento se activa cuando exista declaratoria de desastre nacional y se evidencie el desbordamiento de capacidades.

Por lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores asegura que en esta ocasión las capacidades nacionales pueden contener la emergencia. “El Llamamiento Internacional es un instrumento técnico, subsidiario y excepcional. No es un mecanismo declarativo ni preventivo; procede únicamente cuando las capacidades nacionales han sido materialmente superadas. Ese no es el caso actual”, aseguró la cartera en un comunicado de prensa.

La situación por lluvias en 22 departamentos llevó al Gobierno Nacional a decretar la emergencia económica, social y ecológica, especialmente por los episodios de inundaciones en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, César, Magdalena y Chocó. Donde más de 70.000 familias han resultado afectadas por las lluvias provocadas por el paso de un frente frío a comienzos de febrero.

Aunque se iniciaron las gestiones preparatorias para una eventual activación de mecanismos de cooperación internacional, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) señaló que “no se evidencia que la emergencia haya superado las capacidades operativas y funcionales del Estado para la fase de respuesta inmediata; en consecuencia, no se encuentra técnicamente justificada la emisión de un Llamamiento Internacional”.

La Cancillería asegura que la decisión de no solicitar un llamamiento internacional para tener apoyo en esta crisis se tomó en coordinación con la Ungrd, por lo que solo activarán este mecanismo “de producirse un escenario distinto, y mediando recomendación técnica formal de la autoridad competente, se procederá conforme a los mecanismos previstos”. De lo contrario, consideran que activar el mecanismo “contravendría el marco normativo vigente y los protocolos establecidos”.

📢 Comunicado a la opinión pública.



No se requiere llamamiento Internacional ante emergencia por inundaciones y frente frío. pic.twitter.com/oyeUufB8f6 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) February 14, 2026

El comunicado fue emitido la misma semana en que la canciller Rosa Villavicencio se encuentra en una gira por varios países de Europa. En los últimos días visitó Rumania, donde abrió la embajada de Colombia en ese país, tras su paso por Suecia y Austria, países donde conversó sobre la adquisición de los aviones Gripen y se reunió con cancilleres de otras naciones, respectivamente.

Este fin de semana se encuentra en Madrid (España), reunida con los cónsules y vicecónsules de Madrid, Bilbao, Valencia, Barcelona e Islas Canarias. Su última parada antes de regresar a Colombia será en Alemania.

