Lista la ponencia con la que el CNE discute participación de Iván Cepeda en la consulta

Aunque se esperaba que la ponencia de este caso fuera radicada el sábado, solo hasta el domingo en la noche la Sala Plena conoció el texto con el que debatirá la inscripción de Iván Cepeda como integrante de la consulta del “Frente por la Vida”, que se realizará el próximo 8 de marzo.

Los encargados de redactar el documento fueron los magistrados Fabiola Márquez, Álvaro Echeverry y Alba Lucía Velásquez, los tres cercanos al petrismo. Como se esperaba, el sentido de la ponencia es permitir que Cepeda se inscriba a la consulta, pero todo indica que la propuesta no tendría respaldo mayoritario.

Se espera que sobre el mediodía ya haya una decisión oficial y sea anunciada en audiencia pública. Entre tanto, el candidato Cepeda e incluso el presidente Gustavo Petro han lanzado varias alertas por la posibilidad de que se niegue la inscripción a la consulta.

Cepeda incluso convocó a una jornada de marchas para este martes 3 de febrero, en la que, según dijo, no solo se defenderá la participación en la consulta del “Frente por la Vida”, sino que también se apoyarán las iniciativas del presidente en materia social e incluso se enviará un mensaje de respaldo a Petro para su reunión con Donald Trump.

Sin mencionar directamente a Iván Cepeda, el presidente se refirió este domingo al futuro de la llamada consulta del “Frente por la Vida”. “Se avecina un golpe a las garantías libres y democráticas de Colombia. Si la consulta del año pasado se califica de interpartidista, no fue sino porque el mismo CNE no dio el paso a tiempo, como se le solicitó, al derecho fundamental de la ciudadanía a fundar partidos y asociaciones políticas, o sus fusiones de manera libre y garantizada”, aseguró.

Además, en otro de sus trinos, aseguró que el CNE tomaría una decisión contra la participación política, por lo que calificó al ente como “instrumento de la oposición a mi gobierno”. Y agregó que “es la más grave desde el fraude electoral del 19 de abril de 1970 y desde la utilización del narcoparamilitarismo y sus armas y dineros para hacer elegir presidentes de la actual oposición. La respuesta no es más que la unidad del pueblo más férrea”.

Roy Barreras, otro precandidato de esa consulta, celebró el sentido de la ponencia. “Los tres magistrados progresistas cumplieron: A las 8:14 p. m. de este domingo, los magistrados del Consejo Nacional Electoral Álvaro Echeverry, Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez radicaron una ponencia en la que solicitan que se permita la participación del senador Iván Cepeda en la consulta presidencial programada para el 8 de marzo de 2026″, escribió en sus redes sociales.

Y a propósito de Barreras, a todo esto se suma que este domingo se conoció que el magistrado Echeverry fue recusado por el exregistrador delegado en lo electoral, Nicolás Farfán. De acuerdo con el documento que llegó al CNE, Echeverry debe apartarse del estudio porque Roy Barreras, precandidato de la consulta, dijo en una entrevista que tuvo una comunicación con el magistrado en la que le dijo que la ponencia debería ser unánime en favor de Iván Cepeda.

Ponencia sobre la inscripción de Iván Cepeda a la consulta del 8 de marzo

Noticia en desarrollo...

