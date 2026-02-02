Estos son los obsequios que el presidente Petro le entregará a Trump este martes

Obsequios del presidente Petro a Donald Trump Foto: Archivo Particular

El presidente Gustavo Petro y sus asesores trabajan minuciosamente en los detalles de la reunión con el mandatario estadounidense Donald Trump, que se llevará a cabo este martes en la Casa Blanca. Como lo contó este diario, desde hace varias semanas funcionarios como el embajador Daniel García-Peña e incluso lobistas estadounidenses vienen allanando el terreno para el encuentro.

Tras su llegada a Washington, este lunes el presidente liderará varias reuniones con sus ministros y comitiva en general para ajustar otros detalles. Según la Casa de Nariño, en las reuniones estarán la canciller Rosa Yolanda Villavicencio y el embajador Daniel García-Peña, quienes hablarán de la cita con Trump, pero también de la visita a la OEA, las reuniones con la diáspora colombiana y algunos compromisos académicos.

Uno de los detalles que se definió desde hace varios días es el obsequio de protocolo que el presidente Petro le dará a Trump y varios altos funcionarios de su gobierno. Según conoció este diario, con ese presente el mandatario no solo buscará cumplir con los actos protocolarios de la visita, sino también transmitirle un mensaje sobre su postura en la lucha contra las drogas.

Así las cosas, el mandatario les dará a Trump y a Marco Rubio, secretario de Estado, una canasta con productos elaborados por familias campesinas que abandonaron el cultivo de hoja de coca. “Durante años sembramos coca porque no teníamos otra opción para sostener a nuestros hijos. No fue una elección, fue una necesidad”, se lee en el mensaje que acompaña las canastas. El detalle también lo recibirán el vicepresidente J. D. Vance; Susie Wiles, jefa de gabinete; y Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca.

Desde la Casa Blanca, según conoció El Espectador, aún siguen preparando algunos puntos del encuentro. Hasta el momento no se ha confirmado la hora exacta de la reunión y si la prensa podrá ingresar. Hasta el momento, lo que está en pie es una charla privada entre Petro y Trump de cerca de 30 minutos a la que solo ingresarían dos integrantes de la comitiva colombiana.

