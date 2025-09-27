Así será el nuevo sistema de registro de datos para colombianos que viajen a Europa

Los países que implementarán el sistema son los 29 del espacio Schengen. Foto: Cancillería

A partir del 12 de octubre de 2025 los colombianos que viajen a Europa deberán someterse al nuevo Sistema de Entrada y Salida (SES), una plataforma automatizada que recopilará datos personales y biométricos en aeropuertos, puertos y pasos terrestres. Según informó la Cancillería de Colombia, el sistema reemplazará el tradicional sellado manual de pasaportes y quedará plenamente en funcionamiento el 10 de abril de 2026, tras un periodo de implementación gradual de seis meses.

“El SES está diseñado para registrar automáticamente datos biométricos (huellas dactilares e imagen facial) y datos básicos del viajero, junto con la información del documento de viaje, fecha y lugar de entrada o salida”, explicó la Cancillería en un comunicado. La medida aplicará para estancias cortas, de hasta 90 días dentro de un período de 180 días.

Los países que implementarán el sistema son los 29 del espacio Schengen, entre ellos España, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Portugal. También lo aplicarán naciones asociadas como Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein. “El registro no se realiza antes del viaje: se hace directamente en el puesto de control fronterizo”, precisó la Cancillería.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el objetivo es mejorar el control sobre el tiempo autorizado de permanencia y facilitar la identificación de quienes no cumplen los requisitos de ingreso o exceden la duración permitida. Con ello, las autoridades europeas tendrán un monitoreo más riguroso de los flujos migratorios y podrán reforzar las medidas de seguridad.

El nuevo sistema busca, además, agilizar los trámites de ingreso y salida al eliminar el sello manual en los pasaportes, que será reemplazado por un registro digital centralizado. “Permitirá a las autoridades controlar con mayor precisión la duración autorizada de las estancias y evitar el abuso de la figura de corto plazo”, indicó la Cancillería.

Aunque no se esperan mayores cambios en los requisitos de viaje, el Ministerio reiteró que es importante que los colombianos conozcan los alcances del SES y estén atentos a las instrucciones de las autoridades migratorias en los países de destino.

