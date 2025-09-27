Uribe continúa reuniones con precandidatos: se encontró con De la Espriella

Reunión de Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe Vélez. Foto: Archivo Particular

El expresidente Álvaro Uribe Vélez continúa con las reuniones con precandidatos presidenciales, en medio de su propósito por fortalecer una eventual alianza de la derecha. Este sábado anunció que se encontró con el abogado Abelardo de la Espriella.

“Nosotros respetamos su candidatura independiente y él respeta el proceso y nuestra responsabilidad con el Centro Democrático”, escribió Uribe en su cuenta en X. Y agregó: “En esta conversación coincidimos en la necesidad de buscar los más altos consensos para asegurar que Colombia sea conducida por valores democráticos”.

En un conciso mensaje, De la Espriella aseguró: “firme por la Patria, firme con la unidad y firme con usted”.

Ya esta semana, Uribe se había reunido con otra precandidata de derecha: Vicky Dávila. Tras ese encuentro, Uribe resaltó: “Hablamos sobre la aspiración de un alto porcentaje de la ciudadanía de cuidar el proceso electoral para asegurar el triunfo de las opciones democráticas sobre el desafío de la continuidad neocomunista”.

En todo caso, las reuniones de Uribe no garantizan una unidad. En las últimas semanas, precisamente, Dávila y De la Espriella han tenido varios choques, particularmente, por declaraciones de las primeras sobre el trabajo del segundo como abogado, particularmente, por su trabajo con Alex Saab, aliado del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

En todo caso, las reuniones de Uribe no marcan, de entrada que se vaya a conformar en las próximas semanas una alianza en la derecha. Particularmente, porque no será sino hasta enero del próximo año cuando se conozca quién será el candidato del Centro Democrático entre las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y el senador Andrés Guerra, quienes se medirán en una serie de encuestas.

Finalmente, para el próximo 15 de octubre se espera realizar la que ha sido llamada por sus organizadores como “la gran cumbre de la oposición”. Será un espacio organizado en Bogotá, donde el Centro Democrático y Cambio Radical se reunirán para discutir asuntos programáticos. Se espera que ese día se reúnan Uribe y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quienes también han dialogado en las últimas semanas en aras de una eventual alianza entre los dos partidos hoy declarados en oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro.

