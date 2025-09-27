Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026

Uribe continúa reuniones con precandidatos: se encontró con De la Espriella

Esta semana, el expresidente también se encontró con Vicky Dávila. Con ambos reiteró que continúa el proceso interno del Centro Democrático.

Redacción Política
27 de septiembre de 2025 - 04:51 p. m.
Reunión de Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe Vélez.
Reunión de Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe Vélez.
Foto: Archivo Particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El expresidente Álvaro Uribe Vélez continúa con las reuniones con precandidatos presidenciales, en medio de su propósito por fortalecer una eventual alianza de la derecha. Este sábado anunció que se encontró con el abogado Abelardo de la Espriella.

“Nosotros respetamos su candidatura independiente y él respeta el proceso y nuestra responsabilidad con el Centro Democrático”, escribió Uribe en su cuenta en X. Y agregó: “En esta conversación coincidimos en la necesidad de buscar los más altos consensos para asegurar que Colombia sea conducida por valores democráticos”.

En un conciso mensaje, De la Espriella aseguró: “firme por la Patria, firme con la unidad y firme con usted”.

Puede leer: Así reaccionó el país político a la revocatoria de la visa de EE.UU. a Petro

Ya esta semana, Uribe se había reunido con otra precandidata de derecha: Vicky Dávila. Tras ese encuentro, Uribe resaltó: “Hablamos sobre la aspiración de un alto porcentaje de la ciudadanía de cuidar el proceso electoral para asegurar el triunfo de las opciones democráticas sobre el desafío de la continuidad neocomunista”.

También: Jóvenes de Amazonas esquivan las esquirlas del crimen que los dejó pausados tras muros blancos

En todo caso, las reuniones de Uribe no garantizan una unidad. En las últimas semanas, precisamente, Dávila y De la Espriella han tenido varios choques, particularmente, por declaraciones de las primeras sobre el trabajo del segundo como abogado, particularmente, por su trabajo con Alex Saab, aliado del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

En todo caso, las reuniones de Uribe no marcan, de entrada que se vaya a conformar en las próximas semanas una alianza en la derecha. Particularmente, porque no será sino hasta enero del próximo año cuando se conozca quién será el candidato del Centro Democrático entre las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y el senador Andrés Guerra, quienes se medirán en una serie de encuestas.

Además: Colombia y Venezuela buscan segunda zona binacional y firman memorando

Finalmente, para el próximo 15 de octubre se espera realizar la que ha sido llamada por sus organizadores como “la gran cumbre de la oposición”. Será un espacio organizado en Bogotá, donde el Centro Democrático y Cambio Radical se reunirán para discutir asuntos programáticos. Se espera que ese día se reúnan Uribe y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quienes también han dialogado en las últimas semanas en aras de una eventual alianza entre los dos partidos hoy declarados en oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Elecciones 2026

Álvaro Uribe Vélez

Centro Democrático

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.