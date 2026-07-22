Cancillería pide a sus embajadores que presenten su carta de renuncia antes del 23 de julio

Canciller colombiana - entrevista Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El despacho de la canciller Rosa Villacencio envió un comunicado a todas las embajadas de Colombia en el exterior para que presenten su carta de renuncia antes del jueves 23 de julio. Antes de esta comunicación, dos embajadores presentaron sus renuncias protocolarias, se trata de Laura Sarabia en Reino Unido y Alfonso Prada en Francia.

En el mensaje, el ministerio de Relaciones Exteriores pide que, a través del artículo 91 del decreto 274 del 22 de febrero de 2000, el cual menciona que los “jefes titulares de las misiones diplomáticas deberán presentar renuncia a sus cargos, mediante comunicación escrita, al concluir el período constitucional del presidente de la República bajo cuyo Gobierno hayan desempeñado su misión”.

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La primera en hacer este protocolo fue la embajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia, que llegó al cargo en octubre de 2025. En su misiva dijo que esta renuncia tendrá efecto a partir del próximo 7 de agosto, “conforme al cambio de Gobierno”.

Le siguió el encargado de la embajada en Francia, Alfonso Prada, quien presentó su carta de renuncia al presidente Gustavo Petro y a la canciller Rosa Villavicencio el pasado 9 de julio. El funcionario fue el primer ministro del Interior de la administración actual, pero llevaba en el cargo de embajador desde julio de 2023.

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El embajador saliente señaló que entregará un informe de gestión ante el ministerio de Relaciones Exteriores sobre los casi tres años que estuvo al frente de esta institución, para que este pueda ser entregado a la administración entrante de Abelardo de la Espriella. En su misiva, aseguró que estará al frente de la embajada hasta el último día de mandato del presidente Gustavo Petro; por ello dejará su puesto el 6 de agosto, tres años y 29 días después de ocupar esta silla.

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