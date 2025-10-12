Cancillería se compromete a fortalecer gestión por colombianos retenidos en Venezuela

Familiares de colombianos detenidos en Venezuela piden su liberación en puente fronterizo. Foto: EFE - Mario Caicedo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Cancillería del gobierno de Gustavo Petro anunció cuatro medidas para atender la situación de los 23 colombianos que permanecen retenidos en Venezuela sin acceso a asistencia consular ni visitas de sus familiares. El viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir, se reunió con otros funcionarios de la entidad y representantes de las familias en Villa del Rosario (Norte de Santander), en el Centro Nacional de Atención a Frontera (CENAF).

El funcionario manifestó que para el Gobierno es una necesidad hacer pública la urgencia de la situación humanitaria de los colombianos privados de la libertad en territorio venezolano. Como en su momento lo contó este diario, las familias han denunciado que las detenciones serían irregulares y que las autoridades familiares no han permitido que tenga defensa, asistencia y visitas.

Lea también: “Contra su hijo surgen nuevas evidencias”: así fue el nuevo choque entre Cepeda y Petro

Según anunció la entidad, tras el encuentro se acordaron cuatro compromisos. El primero de estos, según el viceministro Jaramillo, es el compromiso del Ejecutivo para reiterar el mensaje de la canciller Rosa Villavicencio y el presidente Gustavo Petro sobre la necesidad inaplazable de reunirse con los familiares de los retenidos en Venezuela.

Desde la frontera, Colombia activa gestiones para atender crisis humanitaria de detenidos en Venezuela.



Lea aquí el comunicado completo ⬇️https://t.co/j9Z91P4yLK pic.twitter.com/KKyt7h3Q5F — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 12, 2025

Así mismo, se confirmó que el próximo jueves 16 de octubre se hará circular entre los familiares y demás actores un borrador de misión humanitaria para establecer canales de difusión y alcance en Venezuela. También se habló de buscar contactos con los medios de comunicación para enfatizar acerca de la urgencia humanitaria y las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que implican las retenciones.

No se pierda: Petro habló de “liberación” de Venezuela y envió nuevo mensaje a María Corina Machado

“Se establecerá una mesa técnica de trabajo con la participación de familiares, Cancillería, Defensoría del Pueblo, autoridades locales y algunos representantes del Congreso para mantener un monitoreo constante sobre los plazos de las gestiones adelantadas”, agregó la Cancillería en un comunicado.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.