“Contra su hijo surgen nuevas evidencias”: así fue el nuevo choque entre Cepeda y Petro

Expresidente del Senado, Efraín Cepeda, y el presidente Gustavo Petro. Foto: Archivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luego de que el excongresista Álvaro Ashton dijera ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que personalidades del Caribe como Efraín Cepeda, Julio Gerlein y David Char Navas habrían tenido relación con el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el presidente Gustavo Petro se fue de frente contra el primero de ellos, hoy por hoy uno de sus principales opositores en el Congreso.

“La declaración de Álvaro Ashton a quien conocí como liberal en la cámara, dice lo que es verdad popular. Ya veremos si judicial”, dijo el mandatario en un trino en el que también señaló a Cepeda y a otros políticos de estar detrás de “propaganda” contra su hijo, Nicolás Petro, quien fue imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Lea también: Petro habló de “liberación” de Venezuela y envió nuevo mensaje a María Corina Machado

“Sé que le di un golpe mortal a las mafias paramilitares que había en la costa, incluida Barranquilla (...) Ahora se vengan. Lo que hizo Efraín Cepeda, el año pasado, es de un daño inmenso a Colombia. Lo hizo por vendetta, creyendo que me destruía, al no dejar que se aprobara la ley de financiación del Estado que dejó muy mal paradas las finanzas públicas, pero golpeó fue a Colombia, entre los aplausos ignorantes de los gremios. Eso lo pagaron niños y gente pobre que pudieron recibir más servicios del estado que los que pude entregar”, aseguró el jefe de Estado.

La declaración de Álvaro Ashton a quien conocí como liberal en la cámara, dice lo que es verdad popular. Ya verémos si judicial



Antes de la red de propaganda desatada contra mi hijo, existió algo que se cocinaba meses atrás. ¿Por qué una pareja chateaba en su cama entre ellos?… https://t.co/tne4akw5Ld — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 12, 2025

En el mismo mensaje, el mandatario aseguró que ha podido mitigar los “daños” de esas medidas del Congreso y que el país tiene una buena estabilidad financiera y crecimiento económico. “Por eso el año 2026 será un año muy bueno y con él me despediré”, agregó en su trino. Además, reiteró que Efraín Cepeda tendría relación con los juegos de azar en línea a los que intentó gravar en la pasada ley de financiamiento.

No se pierda: Petro busca blindar su paz total con más de COP 20.000 millones: se mueve la contratación

También a través de X, el senador Cepeda le respondió duramente a Petro. “Es evidente la manipulación que hace de delincuentes desesperados que hoy actúan como sus aliados políticos, buscando alguna prebenda a cambio”, aseguró el conservador, quien también entró a la baraja de precandidatos presidenciales.

Es evidente la manipulación que hace de delincuentes desesperados que hoy actúan como sus aliados políticos, buscando alguna prebenda a cambio. Utilizar a un personaje como Ashton para levantar un parapeto y construir el relato de que todos somos culpables menos su familia es una… — Efrain Cepeda (@EfrainCepeda) October 12, 2025

El opositor calificó de “maniobra burda y predecible” que el presidente Petro haya retomado las declaraciones de Ashton. A renglón seguido, se refirió al hijo del mandatario. “Usted ataca a todos —a la justicia, a la prensa, a los empresarios y a la oposición— con el único propósito de victimizar a su hijo y desviar la atención de la verdad. Pero la verdad no se oculta con discursos ni con ridículas teorías conspirativas”, dijo.

Así mismo, señaló que no hay pruebas en su contra, pero que “cada día surgen nuevas evidencias” en contra de Nicolás Petro. “Por más malabarismos o cortinas de humo que levante, jamás encontrará un solo indicio en mi contra. Mi nombre no figura en investigaciones ni en expedientes. No me intimidan sus ataques ni los de sus aliados. No lograrán callarme ni replegarme, porque mientras usted inventa culpables, el país ve con claridad dónde están los hechos, las pruebas y las verdaderas responsabilidades”, concluyó Cepeda.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.