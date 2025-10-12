Petro habló de “liberación” de Venezuela y envió nuevo mensaje a María Corina Machado

Líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, y el presidente de Colombia Gustavo Petro. Foto: Archivo

El presidente Gustavo Petro sigue trinando sobre Estados Unidos, Venezuela y María Corina Machado. Este domingo, el jefe de Estado volvió a referirse a la reciente ganadora del premio Nobel de Paz y cuestionó su visión sobre la posible salida al problema político que enfrenta el vecino país. Luego de que la líder opositora dijera en una entrevista con BBC que Venezuela necesita una liberación, Petro le respondió en un mensaje de X con las propuestas que, según él, garantizarían esa vía.

En su mensaje, el mandatario reiteró su desacuerdo con las operaciones militares que el gobierno de Estados Unidos ha desplegado en el Caribe para combatir el narcotráfico que sale desde Venezuela, que, según la administración de Donald Trump, pertenece al llamado “Cartel de los Soles”. Petro, quien ha negado la existencia de esa organización, planteó el retiro de las fuerzas militares extranjeras de esas aguas y habló de la necesidad de levantar las sanciones y embargos que Estados Unidos ha impuesto sobre Venezuela.

“Liberación es que se retiren las fuerzas militares extranjeras, que no solo amenazan a Venezuela, sino a todo el Caribe, incluido Colombia. Liberación es que se levante el embargo. Liberación es que todas las fuerzas políticas venezolanas puedan participar en el diálogo nacional venezolano. Liberación es que se hagan elecciones libres y soberanas con garantías para todas y todos los participantes”, dijo el presidente en su cuenta de X.

A renglón seguido, Petro aseguró que es imposible pensar en unas elecciones libres en Venezuela bajo el bloqueo, “los misiles y dineros”. En este punto se dirigió a María Corina Machado y le preguntó si está de acuerdo con esa propuesta para solucionar la crisis política y social que enfrenta Venezuela. Este mensaje se suma a varios más que durante el fin de semana le envió a la opositora al régimen de Nicolás Maduro y que incluso le han valido críticas en redes sociales de sectores de la oposición.

Para muchos, los cuestionamientos a María Corina Machado son una forma de defender a Maduro. Sin embargo, el presidente también le dedicó un trino a este tema. “Yo no defiendo a Maduro, solo le pregunto a María Corina Machado si se puede apartar de Netanyahu y sus amigos nazis, y si es capaz de ayudar a evitar una invasión a su país y promover el diálogo con todas y todos”, aseguró. Según Petro, ningún ciudadano venezolano ni de Latinoamérica y el Caribe puede desear una invasión extranjera. “Colombia ayudará con todo el diálogo entre venezolanos, jamás a una invasión a nuestra patria grande”, remató.

La polémica sobre la ganadora del Nobel de Paz inició este sábado, cuando en un extenso trino el presidente Petro realizó varias críticas a Machado por una carta que envió en 2018 a Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, pidiéndole ayuda para solucionar la crisis venezolana. En la misiva, la líder opositora les pedía a Netanyahu y también a Mauricio Macri, entonces presidente de Argentina, ayuda para que “apliquen su fuerza e influencia para avanzar en el desmontaje del régimen criminal venezolano, íntimamente ligado al narcotráfico y al terrorismo”.

El mandatario colombiano retomó esa comunicación y le pidió una explicación a Machado. “Lo que no entiendo, y quiero que me explique, es ¿por qué usted solicita ayuda a un criminal contra la humanidad, con orden de captura internacional, para llevar democracia a Venezuela? ¿Qué significa que busque usted apoyo del único presidente latinoamericano que apoyó el genocidio y al genocida?”¿Qué significa que la gente de Noruega, que entrega este premio, estimule este tipo de alianza mundial, que no podría ser más que barbarie y guerra, y no de paz?“, cuestionó Petro.

A raíz de estos mensajes, el presidente Gustavo Petro fue objeto de críticas en redes sociales por parte de congresistas, candidatos presidenciales, y otras figuras políticas que rechazaron su reacción a la noticia del Nobel de paz. Hasta el momento, Machado no se ha referido a los comentarios del jefe de Estado colombiano.

