“Sinceras condolencias a las familias de las víctimas”: Cancillería sobre tragedia en Suiza

Incendio en Crans-Montana, Suiza/Canciller Rosa Villavicencio. Foto: Archivo Particular

Durante la víspera de Año Nuevo un incendio acabó con la vida de alrededor de 40 personas en un bar de Crans-Montana en Suiza. Además de las víctimas mortales, las autoridades afirmaron que hay 115 heridos, de los que al menos 80 están en situación crítica.

Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia se manifestó este viernes 2 de enero en horas de la mañana. Desde la cancillería expresaron sus más “sinceras condolencias a las familias de las víctimas, al Gobierno y al pueblo suizos por la tragedia ocurrida en la población de Crans-Montana”.

Además, se solidarizaron con las personas que resultaron gravemente heridas durante el incendio y desearon su “pronta y completa recuperación”.

“El Gobierno de Colombia acompaña en este momento de dolor al pueblo suizo y reitera su sentimiento de pesar ante la pérdida de vidas humanas, así como su respaldo a los esfuerzos de las autoridades locales y de los organismos de socorro que atienden las consecuencias de esta tragedia”, se lee en el comunicado.

Comunicado: Condolencias al gobierno y al pueblo suizos por la tragedia en Crans-Montana.https://t.co/6nqlXVc97K pic.twitter.com/gY8VTktNv7 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) January 2, 2026

Hasta el momento no han sido identificas varias de las víctimas que se encontraba en el establecimiento y que fallecieron durante el incendio. Según varias fuentes, la probable causa de la tragedia habrían sido unas bengalas que se encendieron dentro del bar y que entraron en contacto con la espuma del techo, generando un incendio que se precipitó rápidamente dentro del establecimiento.

Los heridos han sido trasladados a distintos hospitales en Lausana, Ginebra y Zúrich. Otros se han trasladado a Francia e Italia.

Dentro de los heridos se encontraron nueve franceses y otros ocho aún no han sido localizados, según el Ministerio francés de Relaciones Exteriores. Por su parte el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, afirmó que alrededor de 15 italianos resultaron heridos y que otros tantos siguen desaparecidos.

Ho voluto essere qui a Crans-Montana per essere vicino ai familiari delle vittime, a coloro che nutrono una speranza di riabbracciare un proprio caro. Insieme alle autorità svizzere, a cui ribadiamo la nostra solidarietà e il nostro sostegno, stiamo facendo il possibile per… pic.twitter.com/3jjGXAdNLc — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) January 2, 2026

