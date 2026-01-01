No hay notificación oficial de liberación de colombianos detenidos en Venezuela: Cancillería

La canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy (d), saludando a un grupo de familiares de detenidos en Venezuela, antes de su reencuentro en Cúcuta (Colombia) el pasado octubre. Foto: EFE - Cancillería de Colombia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Cancillería emitió un comunicado este miércoles tras la noticia de la liberación de 87 presos políticos en Venezuela. De acuerdo con el Ministerio de Exteriores de Rosa Villavicencio, “no ha sido notificado oficialmente” de que “se encuentren [entre ellos] nacionales colombianos que estuviesen detenidos en el vecino país”.

En la comunicación, la cartera señala que realiza “un monitoreo permanente de la situación” a través de la embajada, encabezada por el embajador Milton Rengifo, así como los consulados. En esa línea, apuntó que hay “canales de diálogo activos con las autoridades venezolanas”.

Sugerimos: Petro y Uribe vuelven a chocar: hablaron de Maduro, salario mínimo y petróleo

“[Están] dirigidos a extender las solicitudes de información pertinentes y abogar por el respeto al debido proceso de sus connacionales, en estricto apego a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963″, señala la Cancillería sobre estos diálogos.

Colombia realiza seguimiento a los procesos de excarcelación en Venezuela 👇https://t.co/zfyO8M1Gl7 pic.twitter.com/nBGko33w7M — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) January 1, 2026

En los últimos meses se han dado varias charlas entre ambos gobiernos para la liberación de los colombianos detenidos. El pasado 24 de octubre, 17 de ellos retornaron a la libertad, en un hecho que marcó la primera y única vez en 2025. Allí estuvieron presentes tanto Villavicencio como Rengifo, quienes dieron a conocer en ese momento que al menos 22 estaban todavía en los centros carcelarios venezolanos.

Le puede interesar: Estos son los mensajes de fin de año del presidente, los candidatos y los congresistas

Para noviembre, en el marco de la cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea, la canciller y su homólogo venezolano, Yván Gil, se reunieron para discutir un nuevo proceso de liberación. Aunque se esperaba que en las semanas siguientes hubiera un guiño para dar el paso, El Espectador conoció que declaraciones desde este lado de la frontera frenaron eso.

En una reunión del pasado de noviembre con familiares de los connacionales detenidos, estos relataron al Minexteriores que hay “deterioro del estado de salud física y mental, intimidación, y la prohibición para recibir elementos vitales de supervivencia y dignidad” entre los presos e incluso hay casos en los que señalan “haber sido sometidos a torturas”. En ese momento, la cartera se comprometió a tener “un diálogo permanente” y adelantar “todas las gestiones para garantizar la titularidad de derechos de los colombianos detenidos en Venezuela”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.