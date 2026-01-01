Colombia asume como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU

El presidente Petro fue el octavo en el orden del día en la sesión de la Asamblea General de la ONU. Foto: Presidencia

A partir de este 1° de enero, Colombia entró a ser parte de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), puesto que mantendrá por dos años. Se trata de la octava vez que ocupa esa posición —la más reciente fue entre 2011 y 2012—, esta vez bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Su elección se dio el pasado 3 de junio en una Asamblea General en la que el país logró 180 votos. En ese momento, Laura Sarabia, quien fungía como canciller, aseguró que se trataba de “una nueva victoria en el escenario internacional”.

“Un reconocimiento al liderazgo diplomático de Colombia y al trabajo del presidente Gustavo Petro en el fortalecimiento de nuestra política exterior”, apuntó en su cuenta de X.

De acuerdo con la Cancillería, la delegación colombiana “adoptará un enfoque centrado en la dignidad humana, promoviendo la solución de conflictos a través del diálogo y la construcción de un orden internacional más justo”. Además, afirmó que mantendrá su “compromiso sostenido del país con el multilateralismo, la resolución pacífica de los conflictos y su papel activo en la promoción de la paz internacional”.

“La presencia de Colombia en el Consejo de Seguridad fortalece la proyección de la política exterior del país en uno de los espacios más estratégicos de la diplomacia global y reafirma, de manera coherente, la línea estratégica del Gobierno del Cambio como promotor de la convivencia pacífica, la inclusión y la justicia global”, se lee en un comunicado del Ministerio de Exteriores.

Al ser el período de Colombia de dos años, eso significa, en pocas palabras, que dos presidentes tendrán representación en esa sala, con elecciones de por medio. Precisamente, para la próxima asamblea de la ONU, que generalmente se da para septiembre, ya habrá un nuevo inquilino en la Casa de Nariño.

En todo caso, se está a la espera de la confirmación de la participación del presidente Petro en la primera sesión del Consejo de Seguridad. Sería la primera vez que visita Estados Unidos tras la revocación de su visa por parte de la Casa Blanca de Donald Trump, acción que se dio en el marco de su paso por la Asamblea General de la ONU, en la que participó en una marcha contra el genocidio en Gaza en la que llamó al Ejército estadounidense a desobedecer a su jefe supremo.

Además de Colombia, Letonia, Liberia, la República Democrática del Congo y Bahréin también fueron elegidos como miembros no permanentes. Se sumarán a China, Estados Unidos, Francia, Rusia, Reino Unido, los únicos miembros permanentes, que cuentan con capacidad de veto.

