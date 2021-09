Carlos Amaya pica en punta en primera encuesta de la “Terna Verde”

La Alianza Verde es un polvorín y no está claro cuál es el camino que tomará para las elecciones de 2022. Es más, ni siquiera se sabe si llegará como un solo partido para estas justas electorales. Además de una posible escisión, el partido se debate entre apoyar a la Coalición de la Esperanza, el Pacto Histórico o ir en completa libertad para que cada quien apoye al que mejor le parezca.

Sin importar este panorama de múltiples dudas, tres de los seis precandidatos originales de los verdes siguen convencidos de que se unirán a la Coalición de la Esperanza y por eso siguen en la pugna por hacerse con el aval de la Alianza. Estos son los senadores Antonio Sanguino y Sandra Ortiz y el exgobernador Carlos Amaya.

En concordancia con su intención, los tres candidatos ya se enfrentaron en la primera de las varias encuestas que definirán cuál de los tres será el candidato de este sector de los Verdes que sigue insistiendo en que el camino es la Coalición de la Esperanza. Este primer sondeo se llevó a cabo en Cali y dio como primer ganador a Carlos Amaya.

En la encuesta, realizada por Cifras y Conceptos durante el 30 y 31 de agosto, el exgobernador de Boyacá se impuso con un 54%. Este fue seguido por el senador Antonio Sanguino, con 26%, y la última la senadora Sandra Ortiz, con 20%. De esta manera, se confirma que uno de los grandes favoritos de esta “mini-coalición” es Carlos Amaya.

Todavía no se conoce qué pasará con el que salga ganador de esta terna. No está claro si este recibirá el aval directo de la Alianza Verde o si tendrá que enfrentarse a Camilo Romero, que mantiene su posición de que el partido debería acercarse al Pacto Histórico. Además, un elemento que presenta aún más complejidades a este asunto es que Romero no tiene la necesidad de ir por los Verdes, pues, al haber renunciado a su cargo como directivo hace más de un año, podría ir por cualquier partido o por firmas.

Además, ni siquiera hay claridad de si el partido de oposición que más miembros en el Congreso tiene va a presentar candidato propio, pues en el partido cobra con más fuerza la posibilidad de que se declare la libertad, lo que haría inviable una candidatura única.

Y es que el panorama en la Alianza cambió radicalmente frente a lo que venían construyendo desde el 2020. En ese entonces se veían como una de las colectividades más fuertes de cara a 2022, pues eran unos de los fundadores de la Coalición de la Esperanza. Sin embargo, los problemas internos con el sector que quiere llegar al Pacto Histórico mermaron esa fuerza y hasta hicieron que actualmente se esté dudando que la Alianza Verde tenga futuro como una sola colectividad.