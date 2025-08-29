No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
“Ninguna prueba demostró mi participación”: Motoa tras decisión de la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia se abstuvo de investigarlo por el entramado de corrupción conocido como “Las Marionetas”.

Redacción Política
29 de agosto de 2025 - 07:20 p. m.
Senador Carlos Fernando Motoa.
Senador Carlos Fernando Motoa.
Foto: Archivo Particular
El senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, informó que la Corte Suprema de Justicia decidió abstenerse de abrir una investigación formal en su contra, luego de que su nombre apareciera mencionado en el entramado de corrupción conocido como “Las Marionetas”.

“Ninguna de las pruebas practicadas y valoradas en la investigación previa demostró mi participación en tan reprochable entramado criminal. Circunstancia que confirma mi inocencia y que no existen razones para continuar con el proceso”, aseguró Motoa en un comunicado.

El congresista vallecaucano afirmó que siempre confió en su “juez natural” y aprovechó para reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación en el país. “En un contexto en el que la información circula con rapidez y en ocasiones sin filtros, es fundamental reconocer y valorar a aquellos medios que luchan por mantener la verdad como su eje central”, señaló.

Motoa, con más de dos décadas en la vida pública, insistió en que su trayectoria ha estado marcada por la transparencia. “Con la frente en alto y con absoluta honradez reafirmo a los colombianos la rectitud, la transparencia y el absoluto apego a la Constitución y a la Ley que han caracterizado mis 20 años de servicio público”, expresó.

El senador agregó que, tras este episodio, continuará con su labor política “con más fuerza y convicción”. “Después de esta difícil prueba, durante la que conservé plena confianza en la justicia, seguiré honrando mi labor. Agradezco a quienes me brindaron su apoyo, su voz de aliento y su confianza en esta situación”, concluyó.

Por Redacción Política

