¿Cuánto ganarán los gobernadores y alcaldes en 2026? Esto dice nuevo decreto del Gobierno

Carlos Fernando Galán, Federico Gutiérrez, Alejandro Éder y los demás alcaldes y/o gobernadores en Colombia verán aumento en su salario del 7 %. Foto: El Espectador

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A través del decreto 0323 de 2026 los ministerios del Interior y de Hacienda dejaron en firme el aumento salarial del 7 % para los funcionarios públicos, de todo orden, que abarcará la vigencia del año en curso y que aplica desde el 1 de enero, aunque se empezará a pagar a partir del mes de abril.

El tope ya había sido concertado con centrales obreras y sindicatos de entidades públicas durante el año pasado, y, de hecho, se había anunciado que el monto contemplaría el “incremento porcentual del IPC total en 2025 certificado por el DANE, más uno punto nueve por ciento (1.9%)”, de acuerdo con las cifras del DANE.

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En ese sentido, el IPC certificado por esa entidad durante el año pasado correspondió al 5,1 %, lo que elevaría este aumento salarial a un total del 7 %, sumando la cifra acordada con los sectores sindicales. La medida beneficiaría a docentes de colegios y universidades públicas, los jueces de la República, empleador de la Contraloría, DIAN y Aeronáutica Civil, personal del Ministerio de Defensa y funcionarios de la Fiscalía.

Allí también serán contemplados los alcaldes y gobernadores, quienes tendrán diferentes distribuciones de acuerdo a la categorización del departamento o municipio de su mandato según la Ley 617 de 2000, modificada por la Ley 1551 de 2012,. Es decir, no todos los mandatarios regionales recibirán el mismo salario, iniciando por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y los gobernadores de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey; Antioquia, Andrés Julián Rendón; y Dilian Francisca Toro del Valle del Cauca, entre otros.

#EnDesarrollo Gobierno aumenta 7 % el salario de los empleados públicos para el 2026, quienes recibirán el pago retroactivo en abril. El listado de empleados que reciben el incremento incluye:



*Docentes de colegios y universidades públicas

*Jueces

*Empleados de la Contraloría,… — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 26, 2026

El decreto establece, según la ley ya mencionada, que mandatarios de categorías especiales tanto en gobernaciones como en alcaldías devengarán mayor sueldo en comparativa a sus pares de otras categorías. Para el caso de los gobernadores son tres los beneficiados: Jorge Emilio Rey, Dilian Francisca Toro y Andrés Julián Rendón. Su salario será de COP 27.289.957.

Le siguen los categoría 1 en donde se registran ocho departamentos entre ellos Bolívar (Yamil Arana) o Atlántico (Eduardo Verano de la Rosa). Ellos devengarán COP 23.123.108 EN 2026. Para los categoría 2 el salario será de COP 22.233.758 e incluye departamentos como Caldas (Henry Cárdenas) o Córdoba (Erasmo Zuleta); mientras que en las categorías 3 y 4 ese salario será de COP 19.130.765. Estas últimas categorías comprenden 14 departamentos.

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En cuanto a los alcaldes la medida es similar, solo que dividida en siete categorías. Las especiales, que son las de mayores salarios, se destinarán para los ocho municipios en esta sección entre ellos Medellín, Barranquilla o Cali, además del Distrito Capital de Bogotá. En este sentido, alcaldes como Federico Gutiérrez, Alejandro Char, Alejandro Éder o Carlos Fernando Galán devengarán un salario de COP 27.289.957.

En el caso de municipios categoría 1 el salario de los alcaldes será de COP 23.123.108; en segunda categoría ganarán COP 16.713.894; para los tercera categoría la destinación será de COP 13.407.207; en cuarta obtendrán COP 11 .215.690, mientras que quinta y sexta será un salario de COP 9.032.952 y COP 6.824.732, respectivamente.

Lea aquí el decreto completo

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