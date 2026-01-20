Carolina Corcho responde a cuestionamientos por créditos en su campaña para la consulta

La exministra de Salud quedó en segundo lugar en la votación de precandidatos presidenciales del Pacto Histórico, ahora encabezará la lista al Senado de ese partido. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La cabeza de lista al Senado por el Pacto Histórico, Carolina Corcho, respondió a las dudas que han generado los préstamos realizados por la empresa en liquidación Custeau Chefcito Sigi ML JV, que —como contó El Espectador— hizo 17 desembolsos en modalidad de crédito. En conjunto, esos giros suman cerca de COP 723 millones y representan el 51% de las obligaciones financieras adquiridas por la campaña.

A través de un comunicado, rechazó los cuestionamientos sobre su financiamiento que considera como “señalamientos falsos y malintencionados en redes sociales” y en algunos espacios mediáticos, que distorsionan deliberadamente la información contable de los reportes de gastos de la campaña y formulan acusaciones irresponsables, temerarias y carentes de sustento”.

Además, las considera “un ataque directo a la integridad, la honra y la dignidad de la candidata y de quienes integran y acompañan su proyecto político”, según dice el comunicado.

La candidata manifestó en medios de comunicación que su acuerdo con el restaurante en cuestión consistió en la figura de “prestación de un servicio contra reposición de votos”. También afirmó que en las redes sociales se ha dicho “de manera malintencionada que un restaurante prestó plata y eso es mentira (...) Los que están diciendo que en Cuentas Claras esto se presentó como créditos y donaciones están mintiendo”.

Los préstamos a la candidatura de Corcho en la consulta presidencial del Pacto Histórico han generado polémica en varios sectores. Por un lado, la representante Jennifer Pedraza cuestionó que el representante legal de esta empresa, Sigifredo Vergara Martínez, esté afiliado al régimen subsidiado de salud y que se habría presentado para acceder a subsidios de economía popular en el DPS, donde fue seleccionado como “viable”.

A su vez, el candidato del Nuevo Liberalismo, Germán Ricaurta, sostuvo que Vergara también otorgó un crédito por COP 25 millones a la campaña de la cabeza de lista a la Cámara por Bogotá, María Fernanda Carrascal. Frente a esto, Carrascal aseguró en su cuenta de X: “No me financió; mi campaña lo contrató como servicio de alimentación y quedó como cuenta por pagar”.

A ver le explico, lo tenía bloqueado desde hace rato, no es por esto, así que deje el show. No me financió, mi campaña lo contrató a él como servicio de alimentación y quedó como cuenta por pagar. Lea el título de lo que expone: contribuciones, donaciones y CRÉDITOS, es decir,… — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) January 17, 2026

La exministra Carolina Corcho gastó cerca de COP 1.428 millones en su campaña para la consulta del Pacto Histórico del pasado octubre, un 48% más que su entonces contendiente, Iván Cepeda, quien reportó COP 964 millones.

