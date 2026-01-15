Viejos conocidos de la campaña Petro y empresas le donaron a Corcho y Cepeda en la consulta

El Pacto Histórico inscribió sus listas al Congreso con Iván Cepeda como su carta presidencial para la consulta del Frente Amplio Foto: Óscar Pérez

Una papelera con sede en Barranquilla aportó más del 70% de las donaciones privadas que recibió Iván Cepeda. En la campaña de Carolina Corcho, el peso del financiamiento estuvo en los créditos: un viejo conocido de la campaña Petro Presidente 2022 y una empresa de comidas en Bogotá concentraron más de la mitad del total de recursos reportados.

El Consejo Nacional Electoral a través de su sitio ‘Cuentas Claras’ compartió los gastos e ingresos de los candidatos que participaron en la consulta presidencial del Pacto Histórico que consiguió 2,7 millones de votos.

El senador Iván Cepeda quien ganó con más de 1,5 millones de votos, gastó cerca de COP 964 millones de pesos en su campaña. Mientras su contendora, la exministra de salud Carolina Corcho, quien con 666.609 votos logró el segundo lugar y convertirse en la cabeza de lista al Senado del Pacto, gastó un 48 % más que Cepeda, al invertir en su campaña 1.428 millones.

Cepeda financió casi en su totalidad con donaciones

La financiación del senador Iván Cepeda provino en un 87 % de donadores particulares. El mayor donador fue ‘Samat Publicidad S.A.S.’ que entregó COP 609 millones, lo que equivale a un 73 % de las donaciones. Es una empresa barranquillera con actividades económicas como impresiones, comercio al por mayor de productos textiles y publicidad.

La compañía figura con matrícula mercantil desde 2018, y sus representantes legales son Javier Antonio Pérez Páez y Juan Carlos Páez Mendoza. El primero de ellos también le donó a Cepeda cerca de COP 116 millones —el 13 % del dinero donado—. La empresa de los Páez se localiza en la siguiente ubicación:

El restante 13 % de la campaña lo puso el senador de su bolsillo. El Espectador contactó al equipo de Cepeda, quién afirmó no conocer a los Páez, ni a ningún otro donante. Además, de acuerdo con ellos, “no fueron donaciones”, sino “préstamos”, por lo que sería un error del reporte del CNE. Aseguran que el candidato no tiene conocimiento de quiénes donan, sino es el gerente de campaña el encargado.

Aquí puede leer el resto de los donantes a su campaña:

Corcho pidió préstamos a sus amigos y a viejos conocidos de la campaña de Petro en 2022

Aunque Corcho gastó COP 400 millones más que Cepeda, el 98 % de sus gastos de campaña provinieron de créditos aportados por más de 30 personas particulares que donaron entre COP 600 mil y COP 120 millones.

Entre los donantes se encuentra Pedro Santana, muy cercano a la candidata y vocero de su reforma a la salud. Santana donó COP 30 millones y como lo contó en su momento El Espectador, él mintió sobre sus títulos, debido a que aseguraba ser sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia y filósofo de la Universidad del Rosario. Ambas instituciones aseguraron que su nombre no se encuentra en las bases de datos de egresados.

Otro de los donantes fue José Orlando Riveros Casas, quién le prestó COP 120 millones a la campaña de Corcho y se encuentra implicado en la investigación que adelantó el CNE en la violación de los topes electorales de la campaña Petro.

El órgano electoral le solicitó a Bancolombia información de los pagos a Riveros Casas, quien según el Registro Único Empresarial (RUES), es el representante de la empresa de publicidad Grafikar y —según los libros contables de la campaña— es quien recibió la mayor cantidad de dinero como persona natural: más de COP 2.200 millones por propaganda electoral.

Otro dato que encontró El Espectador, es que el 51 % del dinero prestado fue otorgado por la empresa ‘Custeau Chefcito Sigi Ml Jv’ a través de 17 desembolsos que suman cerca de COP 723 millones. La compañía, que se encuentra en liquidación, se encarga del expendio a la mesa de comidas preparadas. Su representante legal es Sigifredo Vergara Martínez, según datos del RUES.

De acuerdo con ‘Empresite’, un gran directorio empresarial que incluye varias empresa del país, la ubicación de esa empresa sería la siguiente:

El Espectador contactó a la campaña de Corcho para conocer más detalles sobre sus financiadores, pero hasta la publicación de esta nota no había obtenido respuesta. Esta es su declaración de créditos de Corcho:

