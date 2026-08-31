Carolina Gómez no será vocera del gobierno De la Espriella: “Yo decliné”

Abelardo de la Espriella y Carolina Gómez. Foto: Archivo Particular

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Se mueve el gobierno de Abelardo de la Espriella. La figura de las vocerías anunciadas por el propio mandatario sigue cambiando y este lunes se confirmó que Carolina Gómez no llegará a ese cargo, por lo cual, hasta el momento, el vocero sería únicamente el abogado Miller Soto.

Luego de varios días de especulación en torno a su designación, la comunicadora le dijo a este medio que fue ella quien declinó la propuesta y que, además, el jefe de Estado le hizo otra propuesta que le pareció más interesante. Gómez no dio detalles al respecto y señaló que por ahora no quiere generar más rumores sobre el tema.

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El despliegue de las vocerías estará a cargo del Dapre y de María Fernanda Sandoval, la secretaria de las Comunicaciones de esta administración. En este esquema trabajarán los voceros y el resto de los jefes de prensa de ministerios y entidades de carácter nacional. Todos ellos tendrán la labor de canalizar la información de todo el Ejecutivo para enviar mensajes claros sobre el trabajo que se realiza en cada despacho y cartera.

El plan es que los voceros tengan intervenciones periódicas sobre temas coyunturales, ya sea en declaraciones o ruedas de prensa. Estos espacios, según voces de la Presidencia de la República, se darán hasta tres veces al día.

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Inicialmente, se planteó como una estrategia similar a la que tiene el gobierno estadounidense. En el Ejecutivo de Donald Trump, esa figura la ocupó hasta hace poco Karoline Leavitt, y desde allí cumplió el papel de organizar ruedas de prensa diariamente para informar a la prensa sobre la agenda del mandatario y recopilar la información de entidades del Estado para presentar posiciones oficiales al público.

En el caso local, según funcionarios cercanos al presidente, aún están pendientes varios detalles para poner en marcha ese modelo.

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