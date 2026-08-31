El expresidente Petro llegó a México con permiso del Congreso: esta su agenda

El expresidente Gustavo Petro llegó este lunes a México. Foto: EFE - Prensa Iván Cepeda

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Gustavo Petro, expresidente y jefe de la oposición, llegó esta semana a México, el primer destino en el exterior que visita tras dejar el poder. La visita se extenderá hasta el próximo miércoles 2 de septiembre y girará en torno a varios compromisos académicos, entre estos una charla en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Ese mismo miércoles, el exjefe de Estado participará en la conferencia mencionada junto al profesor John Ackerman y el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. El evento será en el Auditorio Alfonso Caso y contará con la participación de autoridades académicas, estudiantes, diplomáticos, lideresas de la comunidad colombiana en México y otras figuras políticas.

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“Saldré por tres días a México y espero presentar mi nuevo libro sobre economía política de la crisis climática”, escribió el exmandatario en sus redes sociales. También aseguró que su intención no es irse del país de manera permanente, sino salir de forma intermitente: “No he desaparecido, he estado en el país y no me iré sino intermitentemente .Hay que construir la gran alianza del pueblo y del mundo por la vida. Sé que tanto daño me han hecho con la noticia falsa de que me capturaban y extraían”.

Tras elevar el permiso para salir del país a la mesa directiva del Congreso, la plenaria del Senado, con 73 votos a favor, le dio el visto bueno al exmandatario para que pueda abandonar el territorio colombiano. Sin embargo, fijó una serie de condiciones, entre estas la definición de las fechas en las que viajaría y los destinos a los que llegaría el expresidente.

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Cabe anotar que el artículo 196 de la Constitución Política establece que quien haya ocupado la más alta dignidad del Estado “no podrá salir del país dentro del año siguiente a la fecha en que cesó en el ejercicio de sus funciones sin permiso previo del Senado”. Por ello, la cámara alta tuvo que tomar una decisión.

Antes del viaje, el expresidente Petro sostuvo un encuentro con el Pacto Histórico para trazar la estrategia que utilizarán para la elección del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). El exmandatario asumió como el líder del partido oficialista después de su salida de la Casa de Nariño.

En este momento, la mayor fuerza política de izquierda enfrenta varias grietas internas en medio de la disputa por encontrar nuevos liderazgos. La votación del CNE y una proposición que pedía llevar a la Comisión de Acusaciones una investigación del expresidente Álvaro Uribe desataron fuertes choques en el interior de la bancada. Al respecto, Petro aseguró que no están divididos, pero otras voces como Gustavo Bolívar señalaron que desde dentro “llueve dinamita”.

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