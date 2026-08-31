¿Cuánto ganan mensualmente los funcionarios de las UTL de los congresistas?

Esto ganan los integrantes de las UTL de los congresistas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL), de acuerdo con la ley, fueron creadas como una herramienta para que los congresistas tengan un equipo de trabajo que respalde “una eficiente labor legislativa”. Así las cosas, cada senador y representante a la Cámara puede conformar un equipo multidisciplinario de hasta 10 asesores o asistentes que soporten sus tareas de legislar y hacer control político.

Los 283 senadores y representantes a la Cámara activos en esta legislatura, además de su salario bruto de cerca de COP 55 millones mensuales, tienen a su disposición hasta 50 salarios mínimos al mes para sostener a sus UTL. Según estas cuentas, se trata de una bolsa de más de COP 87 millones que los legisladores pueden usar a su discreción para vincular asesores o asistentes a través de la figura de libre nombramiento o con contratos de prestación de servicios. En cuentas sencillas, se trata de poco más de COP 295.000 millones anuales que salen de las arcas públicas para mantener estas plantas de personal.

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¿Cuánto ganan los integrantes de las UTL?

La escala salarial de los funcionarios de estas unidades de trabajo se divide en dos grandes segmentos y a su vez en niveles: los asistentes (del I al V), quienes ganan entre tres y siete salarios mínimos, y los asesores (del I al VIII), cuyos ingresos van desde los ocho hasta los 15 salarios mínimos mensuales.

Por ejemplo, un asistente puede ganar, con base en el salario mínimo de 2026, desde COP 5,2 millones de pesos mensuales hasta COP 12,2 millones. Y en el caso de los asesores, el salario va desde los COP 14 millones y hasta COP 26,2 millones, el sueldo más alto, que corresponde a los asesores nivel VIII. Estas cifras no incluyen los descuentos de ley.

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En medio de la crisis fiscal y el debate por un presupuesto de COP 636 billones, en el Congreso aseguran que el costo de las UTL sigue pesando bastante en el funcionamiento de la entidad, más aún tras el último aumento del salario mínimo, de 23 %. Desde algunas orillas políticas se ha impulsado una reforma para la profesionalización de estas unidades, para hacer más eficiente y menos burocrática esta tarea, pero ha existido voluntad política de todos los partidos.

No se pierda el reportaje de El Espectador sobre los lazos políticos detrás de estas UTL, en las que se encuentran fichas de poderosos como William Villamizar, Juvenal Díaz Mateus, Lidio García y hasta cercanos al expresidente Gustavo Petro. En la siguiente infografía puede consultar más de 10 casos de cuotas de familia y burocracia en estas dependencias del Capitolio.

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