Esta es la carta que De la Espriella envía al Congreso para posesión en guarnición militar

El panorama de Abelardo de la Espriella en el Congreso. Foto: Archivo Particular

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, remitió una carta al Congreso para evaluar la posibilidad de tener su acto de posesión presidencial en una guarnición militar. La consulta se hace luego de que la Presidencia remitiera las competencias a la Rama Legislativa, pues son los 286 congresistas en pleno los que decidan si ese acto se puede trasladar de Bogotá.

Y es que desde campaña el presidente electo habló de la posibilidad de recibir las llaves de la Casa de Nariño ante las Fuerzas Militares en un acto de “reivindicación” a este sector. No obstante, desde el despacho presidencial del saliente gobierno de Gustavo Petro se aseguró que esa decisión recae en el Capitolio, pues la posesión se enmarca en una sesión especial del Legislativo.

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En ese sentido, el equipo de De la Espriella solicita información si “el Congreso de la República tiene la facultad de trasladar su sede fuera de Bogotá D. C. y dicha facultad puede ejercerse para el acto del presidente electo”.

También se solicita información sobre el quórum que se exige para lograr la aprobación de este traslado, así como de la toma de la posesión, argumentando que “dicho acto constituye un acto solemne que no requiere de votación ni de toma de decisiones”.

En el mismo sentido, piden a los secretarios de Senado y Cámara, Diego González y Jaime Luis Lacourure, respectivamente, los lineamientos protocolarios para poder presentar la solicitud de traslado.

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