Estados Unidos, Japón y BanRep: así han sido las últimas reuniones clave de De la Espriella

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, tuvo su primer encuentro con la Junta Directiva del Banco de la República, el embajador de Japón y el encargado de Negocios de EE. UU. Foto: El Espectador

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, lideró sus primeros encuentros de alto nivel con delegaciones internacionales, esto a poco menos de un mes para que tome posesión el próximo 7 de agosto. Y es que previo a su llegada al poder ya inició diálogos con las embajadas de Estados Unidos, Japón, así como con la junta directiva del Banco de la República.

En una jornada movida para el futuro mandatario, De la Espriella se reunió con Hugo Guevara, encargado de Negocios de los Estados Unidos en Bogotá, esto durante su visita a la Basílica Menor Nuestra Señora de Chiquinquirá.

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La presencia de Guevara en este evento religioso se consideró, desde el equipo de De la Espriella, como “un un gesto que reafirma el fortalecimiento de la relación bilateral entre Colombia y los Estados Unidos que caracterizará al Gobierno de la Patria Milagro desde sus primeros días”. El encuentro se produjo horas después de la designación de Omar Bula Escobar como nuevo canciller de Colombia, nombramiento celebrado por varios sectores políticos de ese país.

“Agradezco al presidente electo Abelardo De La Espriella por la invitación a la eucaristía en la magnífica Basílica de Nuestra Señora del Rosario. Estoy emocionado de comenzar a conocer este hermoso país y de trabajar juntos por una región más segura, fuerte y próspera”, señaló el diplomático estadounidense al término de la cita.

Este es el primer encuentro de alto nivel con representantes directos de la administración de Donald Trump. Eso sí, un día después de su victoria en la vitoria en segunda vuelta del 21 de junio, De la Espriella recibió en Barranquilla al senador republicano Bernie Moreno, cercano al mandatario estadounidense y con quien se dieron los primeros pasos para ese fortalecimiento de las relaciones entre Bogotá y Washington que ha prometido el mandatario electo.

Sin embargo, en esa misma jornada, De la Espriella también tuvo un encuentro con Shimizu Toru, embajador de Japón en Colombia. El encuentro tuvo lugar en Bogotá y estuvo acompañado de Mauricio Gómez Amín, ministro de Comercio designado. La cita tuvo como objetivo "fortalecer las relaciones diplomáticas, comerciales y estratégicas entre ambas naciones" y se enmarca en una agenda internacional que tuvo inicio esta misma semana.

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Según señaló el equipo de gobierno, “se revisó una hoja de ruta para ampliar, diversificar y profundizar la cooperación bilateral, fortalecer el intercambio comercial, atraer nuevas inversiones, promover el turismo, impulsar la innovación y abrir nuevos mercados de alto valor para los productos colombianos”.

Como contó El Espectador, estas citas pretenden dar un timonazo en las relaciones internacionales sobre las que De la Espriella y su equipo han calificado como “necesarias” para el posicionamiento de Colombia como socio estratégico de varios países, en especial, de Estados Unidos. En el caso Japón subrayaron en “la importancia de consolidar una relación basada en el respeto mutuo, la confianza, la tecnología, el desarrollo y el interés superior de la Nación”.

En ese encuentro con el embajador Toru se anunció se mantendrán las negociaciones para la consolidación de un acuerdo de Asociación Económica entre Colombia y Japón, esto en el marco de una integración de comercio, economía y “nuevas oportunidades de crecimiento para ambos países. “Japón será un aliado estratégico de Colombia en la Patria Milagro. Vamos a trabajar para que nuestros productos lleguen a más mercados, para atraer más inversión al país y para que el mundo conozca la capacidad productiva, la riqueza, la belleza y la berraquera de Colombia”, dijo el presidente electo.

Pero los encuentros también integraron a la institucionalidad colombiana. Acompañado de los ministros designados Mauricio Gómez (Comercio), Miguel Gómez (Hacienda), Rodrigo Lara (Interior), Omar Bula (Cancillería) y el vicepresidente José Manuel Restrepo, De la Espriella estuvo en las instalaciones del Banco de la República para su primera reunión con la Junta Directiva de esta entidad.

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De esa cita, el ministro Lara señaló que “el presidente electo (...) pudo mandar un mensaje a la junta del Banco de la República de respeto, de consideración y respeto por la autonomía del banco, que es un elemento fundamental dentro de nuestro sistema democrático”.

Pero la agenda de alto nivel también comprometerá a su equipo. Este viernes, desde Barranquilla, tendrá lugar el primer encuentro del presidente electo y sus ministros designados. La cita tiene, de momento, once nombres fijos, pero podría integrar a figuras que están en el sonajero ministerial y de otras entidades clave para el funcionamiento del Gobierno.

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