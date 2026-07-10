Gobierno Petro deja en manos del Congreso posesión de De la Espriella en guarnición militar

La Presidencia comunicó al presidente electo, Abelardo de la Espriella, que no podría tomar posesión en una guarnición militar. Foto: EFE - Archivo

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El gobierno del presidente Gustavo Petro le comunicó al mandatario electo, Abelardo de la Espriella, que no podría tomar posesión en una guarnición militar el próximo 7 de agosto, aunque dejó la decisión en manos del nuevo Congreso para determinar si existe posibilidad de un traslado. Así se lo comunicó a través de una carta en la que presentó varios ordenamientos jurídicos que impedirían que esa ceremonia se realice en un batallón.

Aunque desde el equipo del mandatario electo han enfatizado que el deseo de De la Espriella es realizar este acto protocolario ante las Fuerzas Militares, desde la Presidencia señalaron que ese acto solo podría ser trasladado de Bogotá por mandato del Congreso de la República.

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En el documento que fue revelado este viernes por Caracol Radio se expone que “el artículo 9º de la Ley 5 de 1992 dispone que “[e]l Congreso tiene su sede en la capital de la República”. En igual sentido, el artículo 33 ibídem, referido a las Cámaras Legislativas, establece que “[e]l Senado y la Cámara de Representantes tienen su sede en la capital de la República. Por acuerdo entre ellas, las Cámaras podrán trasladar su sede a otro lugar y, en caso de perturbación del orden público, podrán reunirse en el sitio que designe el Presidente del Senado”.

Con esa normativa, la Presidencia sustenta que el acto debe realizarse ante el Congreso, aunque deja abierta la posibilidad de un cambio de locación. “La posesión presidencial debe realizarse ante el Congreso dela República reunido en el Capitolio Nacional, salvo que sea el propio Congreso, y no el Gobierno saliente ni el entrante, quien decida trasladar su sede en los términos del citado artículo 33″, expone la misiva.

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En ese sentido, se trasladan las competencias plenas a la Rama Legislativa que tomará posesión a partir del próximo 20 de julio para que determine si puede existir traslado del evento. Según solicitaron desde el equipo del mandatario electo, son las bases de la Vigésima Brigada en Popayán (Cauca), CACOM 7 (Valle del Cauca), Cantón Militar Pichincha en Cali (Vall del Cauca), Tolemaida (Cundinamarca-Tolima) y la CAMAN Madrid (Cundinamarca) en las que el presidente buscaría su posesión.

Esa postura ya había sido adoptada por el Secretario General del Senado, Diego González González, quien estimó que con un proposición aprobada por el pleno del Congreso se podría dar lugar al cambio. La ceremonia históricamente se ha realizado en la Plaza de Bolívar, pues desde allí -frente a las instalaciones del Capitolio- el presidente del Senado es quien entrega la banda presidencial al mandatario electo. Para 2022 ese protocolo lo lideró el entonces presidente del Legislativo, Roy Barreras.

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