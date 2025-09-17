Senado aprueba declarar Cartel de los Soles como organización criminal transnacional

El Senado exhortó al presidente Gustavo Petro para que se pronuncie sobre el Cartel de los Soles. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

En la plenaria del Senado se aprobó una propuesta para declarar en Colombia al Cartel de los Soles como una organización criminal transnacional. Además, se le pidió al presidente Gustavo Petro que, como jefe de Estado, se sume a esa declaratoria.

La proposición fue presentada por el senador Jota Pe Hernández (Alianza Verde) y la senadora Paola Holguín (Centro Democrático). Al momento de la votación, obtuvo 33 votos a favor y 20 en contra, alcanzando la mayoría necesaria para implementarla.

En plenaria de @SenadoGovCo acaba de aprobarse la proposición que declara el 'Cartel de los Soles' como organización criminal transnacional y terrorista que amenaza la seguridad nacional y regional @VenteVenezuela @MariaCorinaYA @SecRubio @USEmbassyBogota pic.twitter.com/gJQ5fau9dm — Paola Holguín 🇨🇴 (@PaolaHolguin) September 17, 2025

“Varios senadores radicamos esta proposición para declarar al Cartel de los Soles como una organización criminal y terrorista que le hace mucho daño a la región”, dijo Hernández.

La proposición constó de seis artículos. En el cuarto, por ejemplo, se menciona la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de imputar a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Hugo Carvajal y otros altos funcionarios por narcoterrorismo, acusándolos de liderar el Cartel de los Soles en colaboración con las FARC.

También recordó la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de designar al Cartel de los Soles como “organización terrorista global especialmente designada [...] por haber proporcionado apoyo financiero, material y tecnológico a organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa”. Y citó que los gobiernos de Ecuador, Argentina y Paraguay ya declararon a la organización como “una amenaza para la integridad de los ciudadanos”.

En la plenaria, el Senado resolvió, entonces, declarar a dicha organización como un grupo “criminal transnacional, vinculado al narcotráfico, el lavado de activos y el financiamiento de grupos terroristas [que] constituyen una grave amenaza contra los derechos humanos de los habitantes del territorio colombiano”. Pero además, exhortaron al presidente Petro para que “honre los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional”.

⚠️LO LOGRAMOS!! aprobada nuestra proposición para que el Senado de la República de Colombia, declarara al Cartel de los Soles como una organización TERR0RlSTA Y CRlMlNAL!!



La posición de Petro es diferente, él es amigo incondicional del régimen de Maduro nosotros lo rechazamos. pic.twitter.com/e9aaKHYbO6 — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) September 17, 2025

En repetidas ocasiones, el presidente Petro se ha referido al Cartel de los Soles para negar su existencia, como ocurrió cuando el Parlamentario Europeo declaró a dicha organización como terrorista.

La respuesta del mandatario llegó vía X y también en su discurso en el evento del Pacto Territorial Cauca, donde estuvo presente la vicepresidenta Francia Márquez y varios miembros de su gabinete. Allí, se refirió directamente a los parlamentarios europeos y aseguró que estaría dispuesto a renunciar a su ciudadanía italiana si se continuaba con el bombardeo sobre Gaza.

“¿De qué hablamos? ¿De guerra o de paz? Pareciera que Europa quiere hablar de guerra, no ha sido capaz, con la excepción de España, de Irlanda, de Noruega, de Eslovaquia de decir la verdad sobre un tercer genocidio: el que está sucediendo en Palestina”, afirmó el presidente durante el mencionado discurso en Cauca.

Esta es la resolución que aprobó el Senado del Cartel de los Soles:

