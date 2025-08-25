Encargado de negocios en Nicaragua enfrenta proceso por caso Carlos Ramón González

Canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la mañana de este lunes, la canciller Rosa Villavicencio dio una declaración a medios en la que respondió por los avances en el caso de Carlos Ramón González, prófugo de la justicia tras recibir asilo político en la Nicaragua de Daniel Ortega. El exdirector del Dapre y mano derecha del presidente Gustavo Petro es investigado por ser el presunto cerebro del saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La ministra habló de Óscar Muñoz, funcionario de la Embajada de Colombia en Nicaragua y quien es señalado de gestionar la residencia de González en ese país. Ante la pregunta de los medios por la continuidad de Muñoz en el cargo de encargado de negocios, Villavicencio se limitó a mencionar las indagaciones que se adelantan en varios frentes.

Lea también: Francia Márquez inicia visita a cuatro países africanos: estas son las razones del viaje

La canciller dijo que el mencionado funcionario “está en un proceso disciplinario; hay una investigación en la Procuraduría y estamos aportando toda la documentación que se está solicitando”. De hecho, este lunes llegaron al Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, varios integrantes de la Procuraduría que adelantan las averiguaciones sobre la manera en la que González obtuvo beneficios en Nicaragua.

La semana pasada, los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia comunicaron que no comparten la decisión del gobierno de Daniel Ortega de darle asilo político y no extraditar al investigado, “teniendo en cuenta que el ciudadano es requerido por la justicia colombiana por la presunta comisión de delitos de carácter común”.

No se pierda: Gaviria señala a Petro de utilizar tres “figuras antidemocráticas” para expropiar

Los ministerios pidieron a Nicaragua tener en cuenta las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación en contra de González, con el propósito de que el exdirector del Dapre pueda entregarse a la justicia colombiana, la cual, aseguran, le brindará todas las garantías procesales.

Según Olmedo López y Sneyder Pinilla, fichas claves y testigos de la corrupción en la Ungrd, Carlos Ramón González habría hecho parte del entramado de corrupción en la entidad. De él directamente habría salido la orden de entregar dádivas a congresistas para abrirle camino a los proyectos del Gobierno Nacional en el Congreso.

Lo cierto es que las pruebas indican que la Embajada de Colombia en Nicaragua sí habría ayudado a tramitar la llegada y residen3cia del prófugo González en Managua y que, incluso, gestionó la extensión de esos permisos.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.