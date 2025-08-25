Francia Márquez inicia visita a cuatro países africanos: estas son las razones del viaje

La vicepresidenta Francia Márquez visitará cuatro países de África. Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo

Con la apuesta de fortalecer relaciones diplomáticas, económicas y culturales con varias naciones africanas, la vicepresidenta Francia Márquez hará una nueva gira por algunos países de esa región. Desde este martes y hasta el lunes 1 de septiembre, la funcionaria estará en Etiopía, Mozambique, Madagascar y Nigeria.

Márquez estará acompañada por una delegación que incluye a representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio, Agricultura, Ambiente, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), la Agencia Presidencial para la Cooperación (APC), la Aeronáutica Civil, el Fondo Mujer Libre y Productiva y Procolombia.

La Vicepresidencia recordó que esta es la tercera visita oficial del Ejecutivo a ese continente, ya que en 2023 y 2024 se lanzó la iniciativa de estrechar lazos con varios países africanos. “Colombia inició este camino, fortaleciendo y diversificando su política exterior con África, abriendo embajadas en Senegal y Etiopía; además de consolidar su relacionamiento diplomático con Sudáfrica, Kenia, Ghana, Camerún, Mozambique, Madagascar, la República Democrática del Congo y Nigeria”, recordó la entidad.

Según el Gobierno, estos viajes han permitido firmar 20 memorandos de entendimiento y acuerdos para diversas entidades. En los acuerdos se establecen asuntos en materia de intercambio comercial y cultural, educación superior, conectividad, construcción de paz y equidad de género.

“Como gobierno nacional avanzaremos en el fortalecimiento y ampliación con otros países africanos como Mozambique y Madagascar; y promoviendo una asociación estratégica birregional entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Africana, considerando el rol de Colombia como actual presidente Pro-Tempore”, anunció la oficina de la vicepresidenta Márquez.

De la nueva gira de la funcionaria se espera la suscripción de nuevos acuerdos comerciales, culturales y diplomáticos, así como varias reuniones bilaterales con autoridades gubernamentales y encuentros para promover oportunidades de inversión y exportación de café, cacao y otros alimentos. Así mismo, se podrían gestar alianzas con la industria farmacéutica, de energías limpias y con actores claves para impulsar productos de origen étnico como el viche, entre otros.

“Esta misión de reconexión con África, es una iniciativa del Gobierno del presidente Gustavo Petro y la Vicepresidenta Francia Elena Márquez para fortalecer la agenda diplomática internacional desde el Sur Global, orientada a conectar con los ejes de transformación productiva y convergencia regional, así como en seguridad humana y justicia social, del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”. Seguimos abriendo caminos de reconexión con África, hasta que la dignidad se haga costumbre”, informó la Vicepresidencia.

Como lo contó El Espectador, tras meses de roces, la Casa de Nariño y la Casa Vicepresidencial podrían lograr una tregua que depende del presupuesto para 2026. La vicepresidenta busca tener caja para realizar inversiones que resaltan su gestión, lo que se sumaría a más giras como la que iniciará esta semana y con las que busca tomar un rol preponderante a nivel nacional e internacional.

