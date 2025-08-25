Gaviria señala a Petro de utilizar tres “figuras antidemocráticas” para expropiar

Presidente Gustavo Petro y exmandatario César Gaviria. Foto: Archivo

A través de un comunicado a la opinión pública que su equipo rotuló como “urgente”, el expresidente César Gaviria volvió a lanzar duros cuestionamientos contra la administración del presidente Gustavo Petro. En esta oportunidad, el también director del Partido Liberal acusó al jefe de Estado de incumplir su promesa de no expropiar la propiedad privada.

Según Gaviria, a pesar de que Petro negó en campaña utilizar esa figura, hoy tendría tres herramientas con las que lo estaría haciendo indirectamente. “Si bien es cierto que en Colombia, desde que Petro está ejerciendo su presidencia, no se ha expropiado de la forma estricta que define la Constitución sí es cierto que encontró una forma de incumplir su promesa de no expropiación, mediante resoluciones y decretos exprés, carentes de ejercicios participativos rigurosos”, se lee en el documento.

Según Gaviria, el Gobierno Petro planea reglamentar los usos del suelo de diferentes áreas sin consultar a los entes territoriales. “Han creado de manera inmediata una incertidumbre en amplias regiones del país y en municipios enteros, paralizando cualquier posibilidad de inversión en los predios que se encuentran bajo los polígonos de dichas declaraciones y en detrimento casi absoluto, en algunos casos, del valor de los mencionados predios en el mercado”, explicó el expresidente.

De acuerdo con la denuncia, se trataría de una “expropiación indirecta}2, también conocida como “medida equivalente a expropiación” o “expropiación regulatoria”, lo que para Gaviria siguen siendo una intervención del Estado que no confisca formalmente los predios, pero que tiene un efecto similar al privar al propietario de su derecho a usar, disfrutar y obtener los beneficios derivados de su propiedad.

En el comunicado se detallan tres “figuras antidemocráticas” que estaría realizando el Gobierno en este sentido. La primera es la de las llamadas ZPPAS (zonas que se delimitan para estudios previos y para destinar únicamente para la producción de alimentos) y APPAS (áreas destinadas exclusivamente a la protección para la producción de alimentos).

“El gobierno ha declarado áreas ZPPA en aproximadamente 400 mil hectáreas en más de 40 municipios entre los departamentos de Antioquia, Tolima y Cundinamarca, así como también se han declarado como APPAS más de siete municipios en el Departamento de la Guajira. Y ya se anuncian para otras zonas del país, como la Sabana de Bogotá”, denunció Gaviria.

Por otra parte, aseguró que otra figura es la de “reservas temporales de recursos naturales renovables”, cuya declaración, según su punto de vista, imposibilita a los propietarios la realización de actividades como la exploración y explotación minera, actividades extractivas en general, agroindustria, infraestructura, silviculturales, ganadería etc. Y, finalmente, cuestionó los llamados “lineamientos ambientales”.

“Mediante una figura desconocida, sin sustento legal ni constitucional y sacada de la manga, el gobierno nacional está prácticamente declarando “áreas protegidas” exprés en el Distrito Capital de Bogotá y en 39 municipios de la Sabana, sin cumplir los requisitos que la Constitución y la Ley exigen para la declaración de estas figuras, tal como lo hemos venido citando en el presente documento”, explicó. Así las cosas, el expresidente César Gaviria concluye su pronunciamiento haciendo un llamado a alcaldes, gobernadores, concejales y otros para que defiendan sus territorios.

Comunicado de César Gaviria sobre expropiación

