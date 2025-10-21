Andrés Calle renunció a su curul en la Cámara en medio de caso de la Ungrd

Andrés Calle renunció a su curul que obtuvo por el Partido Liberal. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A la mesa directiva de la Cámara de Representantes llegó la carta de renuncia de Andrés Calle a su curul como representante, quien fue llamado a juicio por el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

“De la manera más respetuosa, para manifestarles mi renuncia irrevocable al cargo de Representante a la Cámara que he ostentado hasta este momento. Mis condiciones personales actuales, por todos conocida, me han conducido a decidir enfrentar mi proceso judicial alejado definitivamente del máximo honor de mi vida: pertenecer a esta digna corporación”, escribió Calle en su carta.

Puede leer: Pacto plantearía no realizar consulta ante falta de “reglas claras y silencio” del CNE

Y aseguró que no busca que cambie la investigación. Al no ser representante, su caso pasaría de ser potestad de la Corte Suprema de Justicia a ser llevado por la Fiscalía en la justicia ordinaria. “Esta renuncia, deseo dejar constancia, no busca evadir mi fuero judicial, pues, a pesar de todos los acontecimientos, espero poder demostrar mi inocencia ante la honorable Corte Suprema de Justicia, y por ello no presentaré ni promoveré ninguna actuación tendiente a cambiar mi juez natural, que es la máxima corporación de la justicia ordinaria”, manifestó Calle.

Esta es la carta de renuncia de Calle:

La Corte llamó a juicio a Calle y Iván Name para que respondan por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros. Esto, por las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de la UNGRD en las que habrían intervenido los expresidentes de Cámara y Senado.

También: Petro revive idea de la constituyente: estas son las veces en las que lo ha planteado

“Los legisladores se habrían comprometido, a cambio de la supuesta entrega de los recursos, a impulsar reformas que estaban en trámite en el Congreso y que habían sido radicadas por el Gobierno Nacional”, agregó el alto tribunal, encontrando mérito a investigarlos a los dos por presuntamente recibir coimas que suman los COP 4.000 millones. Presuntamente, Calle habría recibido COP 1.000 millones. Sin embargo, el ya exrepresentante insiste en su inocencia.

Según explicó la Corte, en una decisión previa, la Sala negó un recurso que interpuso la defensa de Calle en el que solicitó la libertad al considerar que “la calificación del proceso se dio cumpliendo los tiempos establecidos en la normatividad”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.