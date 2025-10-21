Pacto plantearía no realizar consulta ante falta de “reglas claras y silencio” del CNE

Delegados del Pacto Histórico estuvieron presentes en la reunión con la Procuraduría, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral. Foto: Procuraduría

Durante una reunión con el Consejo Nacional Electoral (CNE), Registraduría y entes de control, uno de los directivos del Pacto Histórico planteó que no se realice la consulta de este domingo –para la que ya está la logística, incluyendo los tarjetones–. Así lo dijo el secretario general del Polo Democrático Alternativo, Antonio Peñalosa, en respuesta a una resolución del tribunal electoral en la que este se abstuvo de dar respuesta sobre una consulta hecho respecto a la pregunta que se le hará a los votantes el próximo 26 de octubre.

“No entendemos por qué el silencio del CNE y de la Registraduría en darnos la certificación en cuanto a la consulta para escoger un candidato que nos represente. No entiendo ese silencio de las organizaciones electorales. En ese sentido, creo que el comité político del Pacto Histórico tendrá que tomar decisiones de si hacemos o no la consulta. En caso de que no, no le cabría responsabilidad el Pacto para que después el CNE cobre una multa. Son ellos los que han querido cambiar el sentido e imponer una consulta interpartidista”, afirmó Peñalosa.

A renglón seguido, dijo durante la reunión del Comité de Garantías Electorales, que “en caso de ir a la consulta del próximo de domingo queremos una salida que se aclare la inscripción de la consulta e inscribirla solo como Polo Democrático y avalar a los dos candidatos y hacer una consulta partidista por el Polo. Espero que luego no nos digan que es extemporánea, porque hoy el CNE de manera extemporánea da respuesta con carencia de objeto a la consulta del 11 de septiembre”.

Qué dice nueva resolución del CNE sobre el Pacto

Luego de una reunión entre el Consejo Electoral y el Pacto Histórico este lunes, la Sala Plena del CNE se reunió para discutir sobre la solicitud del petrismo de que aclare cuál es el sentido de la consulta y si el ganador –entre el senador Iván Cepeda y la exministra de Salud Carolina Corcho– quedará inhabilitado para ir a la consulta del Frente Amplio en marzo de 2026.

En el documento se indica que “es inane que esta Corporación se pronuncié con relación a la aprobación de la pregunta, en tanto que el Movimiento Político Pacto Histórico, como consecuencia del decaimiento del acto de inscripción, habida cuenta la revocación de la pluricitada medida provisional dictada a través de Auto del 25 de septiembre de 2025 se tiene entonces que dicha organización no presentó inscripción de candidatos a la consulta del próximo 26 de octubre de 2025”.

Es decir, señaló que no respondería porque, a su juicio, la inscripción de los candidatos no fue a través del Pacto Histórico –que aún no tiene confirmada su personería jurídica–, sino de los tres partidos que podrían sumarse a este: Unión Patriótica, Polo y Partido Comunista. Y, siendo así, que se trata de una consulta interpartidista.

“Ahora bien, se tiene que, aun cuando fue interpuesta acción de tutela por representantes del Movimiento Político Pacto Histórico en contra de esta Corporación, buscando contrariar el reconocimiento condicionado de la personería jurídica a esa organización política, la misma fue declarada improcedente en Sentencia del 06 de octubre de 2025, de la Sala Octava de decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, negándose el amparo de los derechos”, señala la resolución del CNE.

Al respecto de la decisión, el representante Gabriel Becerra, secretario de la Unión Patriótica, afirmó: “El comité político del Pacto Histórico insistirá en medidas contra el CNE que tomó una decisión arbitraria extemporánea. Nosotros pasamos una pregunta el 11 de septiembre. Tenían plazo para responderles si la pregunta correspondía. No nos respondieron. Estamos a días de la consulta. Por una nueva solicitud nos muestran una nueva resolución donde dicen que no se pronuncian al respecto porque carece de objeto porque la medida cautelar no garantiza la inscripción”.

Y añadió que “nunca hemos solicitado una consulta interpartidista. Solicitamos una partidista. El CNE califica una consulta cuando son los partidos los que definen autónomamente. Hemos reiterado hasta la saciedad que aprobamos una consulta partidista. La pregunta que debería ir en el tarjetón es la que planteamos el 11 de septiembre, pero no obtuvimos respuesta”.

Esta es la resolución completa del CNE sobre consulta del Pacto:

